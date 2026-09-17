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El regalo ideal por menos de $100.000 para dar en Amor y Amistad en Colombia

De acuerdo con datos compartidos para esta temporada, el 57 % de los compradores considera que lo más importante de un regalo es el sentimiento que transmite.

Regalo de amor y amistad.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Encontrar el regalo ideal para Amor y Amistad en Colombia no necesariamente implica gastar grandes sumas de dinero. Para los consumidores, el significado del detalle y su capacidad para transmitir cariño tienen cada vez mayor relevancia. De acuerdo con datos compartidos para esta temporada, el 57 % de los compradores considera que lo más importante de un regalo es el sentimiento que transmite.

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La celebración continúa siendo una fecha importante para el consumo. Según las cifras suministradas, el 68 % de las personas participa entregando regalos, aunque la decisión de compra comienza cada vez más con una pregunta: ¿qué detalle puede sorprender a esa persona especial?

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Regalos de Amor y Amistad hasta $100.000

El presupuesto es uno de los principales factores al escoger un obsequio. De acuerdo con Fenalco, el 66 % de los colombianos planea gastar hasta $100.000 en regalos para esta celebración, mientras que un 21 % contempla invertir entre $100.000 y $200.000.

En este escenario, los consumidores buscan alternativas que combinen precio, presentación y significado. Los llamados “pequeños lujos” se convierten en una opción para quienes quieren entregar un detalle especial sin exceder su presupuesto.

Aunque los chocolates y las invitaciones a comer continúan entre las preferencias —con 22% y 21%, respectivamente—, la cosmética y perfumería representa el 10 % de las preferencias, consolidándose como otra alternativa para sorprender.

Día del Amor y Amistad
Día del Amor y Amistad.
Foto: Magnific

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Opciones para sorprender

En respuesta a esta tendencia, O Boticário presenta alternativas de belleza, perfumería y cuidado personal para esta temporada. Además, las compras realizadas en tiendas físicas participantes pueden acceder a un Cono Fiore de Popsy, según las condiciones de la campaña.

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El portafolio también está disponible mediante la red de emprendedoras y la tienda en línea. Así, quienes buscan qué regalar en Amor y Amistad encuentran opciones que combinan practicidad, presentación y un componente emocional, sin superar necesariamente los $100.000.

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