El regalo ideal por menos de $100.000 para dar en Amor y Amistad en Colombia

Encontrar el regalo ideal para Amor y Amistad en Colombia no necesariamente implica gastar grandes sumas de dinero. Para los consumidores, el significado del detalle y su capacidad para transmitir cariño tienen cada vez mayor relevancia. De acuerdo con datos compartidos para esta temporada, el 57 % de los compradores considera que lo más importante de un regalo es el sentimiento que transmite.

La celebración continúa siendo una fecha importante para el consumo. Según las cifras suministradas, el 68 % de las personas participa entregando regalos, aunque la decisión de compra comienza cada vez más con una pregunta: ¿qué detalle puede sorprender a esa persona especial?

Regalos de Amor y Amistad hasta $100.000

El presupuesto es uno de los principales factores al escoger un obsequio. De acuerdo con Fenalco, el 66 % de los colombianos planea gastar hasta $100.000 en regalos para esta celebración, mientras que un 21 % contempla invertir entre $100.000 y $200.000.

En este escenario, los consumidores buscan alternativas que combinen precio, presentación y significado. Los llamados “pequeños lujos” se convierten en una opción para quienes quieren entregar un detalle especial sin exceder su presupuesto.



Aunque los chocolates y las invitaciones a comer continúan entre las preferencias —con 22% y 21%, respectivamente—, la cosmética y perfumería representa el 10 % de las preferencias, consolidándose como otra alternativa para sorprender.

Día del Amor y Amistad. Foto: Magnific

Opciones para sorprender

En respuesta a esta tendencia, O Boticário presenta alternativas de belleza, perfumería y cuidado personal para esta temporada. Además, las compras realizadas en tiendas físicas participantes pueden acceder a un Cono Fiore de Popsy, según las condiciones de la campaña.

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El portafolio también está disponible mediante la red de emprendedoras y la tienda en línea. Así, quienes buscan qué regalar en Amor y Amistad encuentran opciones que combinan practicidad, presentación y un componente emocional, sin superar necesariamente los $100.000.