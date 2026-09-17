¿Qué regalar en Amor y Amistad? Estas opciones pueden sorprender a esa persona especial

La celebración de Amor y Amistad es una de esas fechas en las que los detalles pueden convertirse en una forma de demostrar afecto y reconocer los gustos de las personas que hacen parte de la vida cotidiana. Más allá de elegir un obsequio tradicional, esta fecha también puede ser una oportunidad para buscar alternativas que tengan relación con los intereses y actividades de quien lo recibe.

La tecnología y la belleza aparecen entre las opciones que pueden adaptarse a diferentes personalidades. Desde audífonos para quienes disfrutan escuchar música durante sus desplazamientos hasta productos de maquillaje para experimentar con nuevos estilos, existen alternativas para distintos presupuestos, necesidades y preferencias.

Para una persona que suele escuchar música, podcasts o contenido audiovisual, unos audífonos pueden ser un regalo útil para acompañar diferentes momentos del día.

Entre las opciones se encuentran los Sony WH-1000XM4C, pensados para quienes buscan aislarse del ruido exterior. Este modelo cuenta con cancelación de ruido y permite personalizar la experiencia de sonido a través de un ecualizador de 10 bandas. Su diseño también está orientado a situaciones como viajes, desplazamientos, jornadas de trabajo remoto o estudio.



Podrían afectar su experiencia. Foto: Suministrada

Otra alternativa son los Sony WH-CH730N, que incorporan cancelación de ruido y un formato liviano y plegable. Además, ofrecen hasta 50 horas de reproducción y conexión multipunto, una función que permite utilizarlos con diferentes dispositivos.

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Para quienes están buscando unos primeros audífonos inalámbricos, los WH-CH530 pueden ajustarse a actividades cotidianas como clases virtuales, reuniones o entretenimiento. Entre sus características está una autonomía de hasta 55 horas de batería.

De esta manera, la elección puede hacerse teniendo en cuenta no solo el diseño, sino también el uso que la persona suele dar a este tipo de dispositivos y las actividades que realiza con mayor frecuencia.

Los productos de belleza también pueden convertirse en una alternativa para quienes disfrutan probar diferentes colores, texturas y acabados. En este caso, conocer los gustos de la persona puede ser clave para encontrar un detalle que se adapte a su estilo.

Maquillaje. Foto: Suministrada

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La propuesta Blush Moment, de M·A·C, plantea combinar productos para las mejillas y los labios a través de Glow Play Blush y Lipglass Air. La idea permite crear diferentes combinaciones, desde maquillajes más discretos hasta propuestas con mayor intensidad.

La variedad de opciones permite buscar un tono de acuerdo con las preferencias de quien recibirá el regalo. La marca cuenta con más de 40 alternativas de blush o rubor, disponibles en texturas líquidas, en polvo y en crema, además de acabados que van desde el mate hasta opciones de apariencia radiante.

Así, la elección del regalo puede ir más allá de encontrar un producto específico y convertirse en una manera de tener en cuenta la personalidad, los gustos y la forma en que cada persona prefiere expresarse.

Para Amor y Amistad, finalmente, el detalle puede adquirir mayor significado cuando está relacionado con aquello que disfruta la persona que lo recibe. Ya sea para escuchar música, trabajar, estudiar, viajar o experimentar con el maquillaje, identificar esos intereses puede ayudar a encontrar una opción que acompañe su día a día.