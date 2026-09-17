Amor y Amistad sin gastar de más: cinco claves para cuidar el bolsillo en septiembre

Septiembre suele representar un aumento en el consumo de los hogares colombianos, especialmente por la celebración de Amor y Amistad, una fecha en la que restaurantes, comercios y establecimientos de entretenimiento reciben a quienes buscan compartir con su pareja, amigos o familiares.

Aunque la celebración puede incluir regalos, cenas, salidas y diferentes actividades, planificar los gastos con anticipación puede ayudar a evitar que una fecha especial termine afectando el presupuesto de los meses siguientes.

De acuerdo con cifras de Fenalco, en 2025 el 66 % de los encuestados aseguró que tenía previsto gastar hasta $100.000 durante Amor y Amistad. Otro 21 % contemplaba destinar entre $100.000 y $200.000, mientras que el 13 % estaba dispuesto a superar los $200.000.

Sin embargo, establecer una cifra límite no necesariamente garantiza que el gasto se mantenga dentro de lo planeado. Hay costos adicionales que pueden aparecer durante la celebración, desde desplazamientos y parqueaderos hasta propinas o compras hechas de manera impulsiva.



“Uno de los principales errores al celebrar fechas especiales es asumir gastos que van más allá del precio inicial, como financiar una compra a múltiples cuotas, elegir productos por impulso sin comparar valores o no contemplar costos de parqueadero, propinas y desplazamientos”, explicó Yeny Useche, gerente de Convenios y Alianzas de Compensar.

Según la experta, aunque estos desembolsos puedan parecer pequeños por separado, al sumarlos pueden aumentar considerablemente el valor final y generar presión sobre las finanzas personales.

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Cinco claves para celebrar sin afectar el presupuesto

Para la celebración del Día del Amor y la Amistad, que este año se conmemora el 19 de septiembre, existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a organizar mejor el dinero disponible.



Defina cuánto puede gastar: antes de pensar en el regalo o en el plan para la fecha, es importante establecer un límite. Para hacerlo, se deben descontar de los ingresos mensuales los gastos fijos, como vivienda, servicios, alimentación y deudas, además del ahorro preventivo. El dinero restante permitirá determinar cuánto se puede destinar a la celebración. No deje las compras para última hora: planificar con anticipación permite revisar diferentes alternativas y comparar precios antes de tomar una decisión. Además, comprar con tiempo puede evitar que la premura lleve a elegir opciones más costosas simplemente por resolver el regalo o el plan de celebración. Ponga las experiencias en el centro: una celebración no necesariamente tiene que estar determinada por el valor del regalo. Compartir una comida, asistir a una actividad de entretenimiento o realizar una salida juntos también puede convertirse en una alternativa para conmemorar la fecha sin concentrar todo el presupuesto en compras materiales. Revise los descuentos y convenios disponibles: los beneficios asociados a programas de alianzas también pueden ser una alternativa para reducir el costo de algunas actividades. En el caso de Privilegios Compensar, durante septiembre hay descuentos de entre 10 % y 30 % en restaurantes y reposterías aliadas, además de tarifas preferenciales en opciones como cine, parques de entretenimiento, pasadías y hoteles.

La recomendación es revisar previamente las condiciones de cada beneficio y utilizarlos en actividades que ya estén contempladas dentro del presupuesto, en lugar de convertir un descuento en una razón para aumentar el gasto.

Cuidado con las cuotas de la tarjeta

Otro de los puntos que debe tenerse en cuenta es la financiación. Antes de realizar una compra a crédito, conviene revisar cuánto se podrá pagar realmente y durante cuánto tiempo estará comprometido ese ingreso.

“Evitar extender las cuotas de la tarjeta de crédito más allá de lo necesario” es una de las recomendaciones planteadas por Useche, quien también señala la importancia de evaluar la capacidad de pago antes de financiar una compra.

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La idea, en ese sentido, es que la celebración no termine trasladando una obligación económica a los siguientes meses.

Así, preparar con anticipación el presupuesto, comparar alternativas, aprovechar beneficios disponibles y tener claridad sobre la capacidad de pago pueden convertirse en herramientas para disfrutar de Amor y Amistad sin descuidar las demás obligaciones financieras del hogar.