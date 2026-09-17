La ciencia también está en TikTok: así creadores llevan el conocimiento a nuevas audiencias

La educación ya no ocurre únicamente dentro de un salón de clases, una universidad o un libro. Con la expansión de las plataformas digitales, aprender también puede comenzar con un video de pocos segundos que aparece mientras una persona navega por sus redes sociales.

TikTok se ha convertido en uno de esos espacios donde el entretenimiento convive con contenidos educativos, una tendencia que ha impulsado el concepto de ‘edutainment’, que combina educación y entretenimiento para acercar diferentes áreas del conocimiento a nuevas audiencias.

En medio de la discusión sobre la transformación de los modelos educativos, impulsada nuevamente por la Digital Learning Week de la UNESCO, los creadores de contenido han encontrado en los formatos cortos una herramienta para explicar desde fenómenos cotidianos hasta conceptos científicos y problemas de alta complejidad.

Uno de los ejemplos es Shots de Ciencia, una cuenta que reúne a Ignacio, Sara y Efraín y que ya cuenta con una comunidad de más de 200.000 personas interesadas en sus contenidos de divulgación científica.



La fórmula parte de una idea sencilla: explicar temas que pueden parecer difíciles utilizando recursos audiovisuales, humor y un lenguaje que resulte cercano para quienes consumen contenido en redes sociales.

Sara Trejos, productora ejecutiva de Shots de Ciencia, explicó que detrás de los videos existe un proceso de investigación y preparación. “Hacemos guiones minuciosamente investigados con un tono explicativo que se apoya en el performance y el humor cuando es necesario”, señaló.

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Para la creadora, el reto no consiste únicamente en captar la atención de los usuarios, sino en conservar el rigor de la información. “Confiamos en que nuestra audiencia tiene un deseo genuino de seguir aprendiendo, así que nunca dejamos de lado el rigor”, agregó.

Videos cortos para despertar preguntas

El formato de TikTok permite que una explicación científica llegue a personas que posiblemente no buscarían ese contenido de manera tradicional. Un video puede funcionar como el primer acercamiento a un tema y despertar la curiosidad suficiente para continuar investigando.

Esa posibilidad también ha llevado a docentes y profesionales de distintas áreas a utilizar la plataforma como una herramienta complementaria para compartir conocimientos. TikTok, de hecho, desarrolló la iniciativa #AprendeEnTikTok, con recursos dirigidos a profesores y educadores interesados en incorporar la plataforma a sus procesos de enseñanza. Esta comunidad ya supera los 3,4 millones de creaciones.

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La presencia de expertos en estos espacios también modifica la manera en que circula el conocimiento. Expresiones como “lo vi en TikTok” hacen parte cada vez más de las conversaciones cotidianas y muestran cómo las redes sociales pueden convertirse en un punto de partida para conocer nuevos temas.

Trejos considera que los contenidos breves tienen precisamente esa capacidad de acercar la ciencia a situaciones de la vida diaria y de mostrar que no se trata de un asunto reservado exclusivamente para la academia.

“Como creadores, debemos ser transparentes con la audiencia y usar estos formatos como un puente para fomentar el pensamiento crítico, sembrar preguntas y lograr que las personas vuelvan a ver a la academia como un espacio necesario, estimulante y divertido”, afirmó.

En ese sentido, la discusión sobre educación digital no se limita a qué plataformas utilizan los estudiantes, sino a cómo pueden aprovecharse esos espacios para ampliar el acceso al conocimiento.

La ciencia, las matemáticas, el clima y otros campos pueden encontrar nuevas formas de explicarse cuando sus protagonistas utilizan herramientas digitales para hablarle directamente a las audiencias. Así, el aprendizaje deja de estar limitado a los espacios formales y puede aparecer también en medio de la conversación cotidiana de millones de usuarios.