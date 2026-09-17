Actor Biassini Segura respondió a video en donde supuestamente besaba a su hija

A través de redes sociales, se hizo viral un video en donde supuestamente el actor Biassini Segura intentó en repetidas ocasiones robarle un beso en la boca a su hija y creó una ola de críticas en contra de él, además de problema contra su imagen y en su profesión.

De acuerdo con el creador contenido, el actor intentó al menos 20 besos robarle un beso e hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella, al igual que el ICBF, para que actuaran antes que fuese demasiado tarde para proteger la integridad de la niña, aunque se trate de su papá. Ante esto, el actor salió a hablar de la situación.

En sus redes sociales, el actor se pronunció y confirmó que sí se trataba de él del que aparece en el video al lado de su hija, hecho que sucedió el 14 de agosto sobre las 5:00 de la tarde, pero dijo que en el mismo sitio estaba también su esposa y sus hijas, además de que todo se llevaba a cabo al aire libre porque es un espacio familiar ante un viaje que tenía posterior a la grabación.

"Mi relación con mis hijas es sana y de respeto"

"Mientras la mamá entraba a maquillaje con mi hija mayor, yo me quedé afuera con mi hija menor porque quería jugar. Estuvimos jugando en el parque cercano de la locación de grabación, compartiendo como cualquier padre lo hace con su hija. Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado. Siempre ha sido así. Jamás le he besado ni le besaría la boca a mis hijas. Eso nunca lo he hecho. En este video se encuentra difuminado el rostro de mi hija, por lo que sobre el hecho se genera duda, polémica. Es más, ese día, en medio de la jornada, se acercaron agentes de la policía que atendían una llamada anónima sobre un supuesto comportamiento inapropiado", contó el actor.



Aseguró que la mamá estuvo en la escena y ambos les explicaron a las autoridades lo que estaba pasando, a lo que le pidieron disculpas y entendieron que "solo era un padre con su hija". Además, dijo que ninguno de sus compañeros notaron algún compartimiento raro y pidió que les consulten a ellos si cometió un error por "compartir con su hija".

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"Simplemente fue un momento entre su padre y su hija. Y a pesar de que las autoridades ya habían confirmado ese día en el lugar que todo era normal, anoche este creador de contenido publicó el video con la imagen manipulada, difuminada, editada y sin el contexto real de lo ocurrido. Nunca nos imaginamos estar en esta situación, por lo que nos angustia la difusión irresponsable de este material que representa un daño a mi imagen, mi honra, mi buen nombre y el de mi familia, porque esta situación no solo vulneró mi imagen pública y profesional, sino que ha afectado profundamente a mi círculo familiar, en especial a mi hija", puntualizó.

Biassini Segura dijo que tomará acciones legales contra la personas que subió el video, al igual que en este clip en donde explicó la situación recibió apoyo de más actores, colegas y amigos que aseguraron que "nunca han visto un comportamiento raro en él", entre esos, Andrés Parra, Alejandro Riaño, Emmanuel Restrepo, Juan Pablo Urrego, entre otros.