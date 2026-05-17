El diseño colombiano apuesta por una nueva era para la moda masculina

La moda masculina hecha en Colombia sigue ganando protagonismo y, en el marco del Bogotá Fashion Week, dos nombres reconocidos del sector decidieron unir su experiencia para presentar una propuesta que busca renovar la manera en que los hombres entienden la sastrería contemporánea.

La moda masculina en Colombia atraviesa una gran evolución, mezclando sofisticación con vanguardia.

Se trata de Kosta Azul, firma colombiana con más de seis décadas de trayectoria en confección y sastrería, y Toscano, la marca creada por el asesor de imagen y empresario colombiano Franklin Ramos. Juntas lanzaron “RECAP”, una colección cápsula que propone una visión renovada del traje clásico y su papel dentro del guardarropa masculino actual.

La colaboración, presentada bajo el nombre “Toscano para Kosta Azul”, combina el conocimiento textil y el legado de una empresa familiar consolidada con la mirada estética y el sello creativo de Ramos. El resultado es una colección que apuesta por prendas elegantes, funcionales y adaptables a distintos contextos, pensadas para hombres que valoran el diseño y la sofisticación sin renunciar a la versatilidad.



“RECAP” toma como punto de partida la idea de reinterpretar la sastrería tradicional y llevarla a un lenguaje más actual. La propuesta incluye piezas de líneas depuradas y siluetas estructuradas, elaboradas con materiales como gabardinas, drill premium, paños, denim de alta calidad y algodones seleccionados.

En cuanto a la paleta cromática, predominan tonos sobrios y atemporales como negro, gris grafito, gris humo, café, beige piedra, camel, arena, marfil y azul noche, colores que refuerzan la elegancia y la facilidad de combinación de cada prenda.

Para Kosta Azul, esta alianza representa una nueva etapa en su evolución. La compañía, liderada actualmente por la segunda generación de la familia fundadora y con la participación activa de la tercera, busca fortalecer su vínculo con consumidores más jóvenes y atentos a las tendencias globales.

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Desde Toscano, la colección simboliza la oportunidad de trasladar su propuesta creativa a una línea que exalta el talento nacional y la calidad de la confección colombiana.

“RECAP es la unión entre experiencia, creatividad y una visión compartida del futuro de la moda masculina”, señalaron las marcas al presentar la iniciativa.

La cápsula estará disponible en tiendas seleccionadas de Kosta Azul y a través de su plataforma digital, dirigida a hombres que buscan prendas con identidad, diseño y acabados cuidadosamente elaborados.

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Con esta alianza, Kosta Azul y Toscano reafirman que la moda masculina en Colombia atraviesa un momento de transformación, en el que la tradición y la innovación convergen para dar paso a una nueva generación de estilo.