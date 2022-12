El enigmático mundo del cerebro humano contado por un experto

El neurocirujano Remberto Burgos, experto conocedor y estudioso del cerebro humano, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar de las complejidades y todo el enigmático mundo de este órgano vital.

El amor, el desamor, la depresión, algunas enfermedades, la felicidad, el miedo, el hambre, la angustia, el deseo, la satisfacción, los dolores, el instinto sexual, la memoria, la alegría, el desasosiego, entre otras, pasan por el cerebro, el órgano más importante del cuerpo humano.

“Nosotros somos el cerebro. El cerebro hace parte del sistema nervioso central y está integrado fundamentalmente por tres estructuras: una superior (donde está el centro de nuestros pensamientos), una parte emocional y la otra que es el ‘cerebro reptil’, el de la supervivencia, donde está el árbol de la vida”, explicó el experto.

Puntualizó, además, que no se puede sectorizar o dividir el cerebro, pues este importante órgano funciona como un todo.

“El sistema nervioso central tiene vías que lo conectan. Para elaborar un pensamiento, por ejemplo, yo tengo que estar despierto, pero también ese pensamiento recibe una carga afectiva que viene desde estructuras profundas, que es el sistema límbico”, precisó.

Burgos aseguró que el cerebro “es un computador maravilloso” que se forma desde el mismo momento de la concepción.

¿El cerebro de los hombres es distinto al de las mujeres?

El neurocirujano aseguró que “sin caer en la división de géneros”, hay particularidades en el comportamiento de las mujeres y de los hombres.

“Siempre se ha dicho que el cerebro del hombre es mucho más analítico y mucho más racional, mientras que el de las mujeres es mucho más trascendental y emotivo. Yo no lo comparto porque, después de tantos años de práctica, he visto de todo. He visto varones que son fuertemente emotivos y mujeres absolutamente maduras, centradas y racionales”, sostuvo.

“Siempre he dicho que uno debería decir ‘te amo con todo mi cerebro’ y no ‘te amo con todo mi corazón’. En el cerebro se concentran todos los sentimientos, emociones y sensaciones”, indicó.

Burgos, además, habló sobre el efecto de las drogas en el cerebro y cómo estas terminan, a largo plazo, afectando y alterando irreversiblemente zonas de este vital órgano.

En ese sentido, el doctor Burgos mencionó que las personas adictas a cualquier tipo de droga están propensas y tienen tendencia a desarrollar en cualquier etapa de su vida enfermedades mentales como la psicosis y la esquizofrenia.

