El lugar más seguro para visitar es donde el día anterior hubo atentado: experto

¿Qué tanto se pueden prevenir los ataques terroristas en términos generales? En ‘En BLU Jeans’ estuvo el profesor Marcos Beckel, analista y asesor en temas internacionales, quien explicó las consecuencias del terrorismo física y mentalmente.

Publicidad

Por un lado, el experto habló sobre la crisis de miedo que provoca el terrorismo.

“El lugar más seguro para visitar es un lugar donde el día anterior hubo un atentado terrorista, los atentados de Madrid ocurrieron y no ha vuelto a pasar nada, en Londres igual. La paranoia hace que uno no visite sitios pero es la misma paranoia de no montarse en un avión porque se puede caer, la posibilidad existe pero es mínima”, manifestó.

Publicidad

Por otra parte, explicó cuál es el impacto que genera en la sociedad cada ataque.

Publicidad

“Lo que más buscan los terroristas es el efecto psicológico, esto es exitoso para ellos, tienen más adeptos, pueden reclutar más, pueden conseguir plata, lo que ellos buscan es aterrorizar a la población y el efecto es brutal”, añadió.

Finalmente, hizo un análisis sobre las causas por las que el Estado Islámico y otros grupos terroristas logran cautivar tantos adeptos.

Publicidad

“Muchos de ellos lo hacen porque creen honestamente en la causa, son atraídos por una ideología, es gente de clase media, evidentemente educada, o gente que terminó el colegio y la universidad y se identifican con una causa que los atrae profundamente, de la misma forma que el comunismo en los años 60 y 70 atraía a jóvenes de todo el mundo, esto es similar”, comentó Beckel.

Publicidad

Poco más de una semana después de los atentados yihadistas en París, en los que murieron 130 personas, la venta de banderas en el país se ha duplicado, y nueve de cada diez ciudadanos dicen sentirse reflejados en ese símbolo.

La unanimidad detrás de los colores nacionales supera las diferencias políticas, indica un sondeo efectuado por el instituto demoscópico Odoxa para el diario "Le Parisien", según el cual el 97 % de los simpatizantes de derechas y el 88 % de los de izquierdas declaran su amor al estandarte.

Publicidad

Cuando se les pregunta cuál es el mejor emblema del país, los franceses optan por el lema "Libertad, igualdad, fraternidad" (41 %), pero colocan la bandera (31 %) por delante del himno de la Marsellesa (21 %) o de la legendaria Marianne (4 %), figura femenina símbolo de los valores de la República.

Publicidad

En las últimas horas el grupo yihadista Estado Islámico (EI) prometió venganza por los recientes bombardeos de la aviación francesa contra la ciudad siria de Al Raqa, principal feudo de esta agrupación en Siria, en un nuevo vídeo propagandístico.

"Vuestros bombardeos no nos van a debilitar, al contrario, van a reforzar nuestras filas. Más gente se va a unir a nuestras filas para vengar a los padres, mujeres y niños que bombardeáis todos los días", aseguró un miembro enmascarado del EI en una nueva grabación difundida por los yihadistas de la ciudad de Al Raqa.

Publicidad

El jefe del Estado Mayor del Ejército francés, el general Pierre de Villiers, informó que, entre el domingo y el martes pasados, la aviación gala lanzó cerca de sesenta bombas contra campos de entrenamiento o centros de mando en Al Raqa.

Publicidad

Con EFE y AFP