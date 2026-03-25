En Bogotá se celebrará el Día Internacional del Teatro con una obra llena de tecnología

En medio de la selva ciber tropical, donde se vive una fiesta constante, empezaron a llegar órdenes de “la corporación” que, con el objetivo de construir LETEA, planea desaparecer esa realidad caribeña y de celebración. Así comienza esta coproducción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y La Quinta del Lobo que explora a través de metáforas visuales el cuerpo, el consumo y lo real.

Con juegos creativos que experimentan con el mapping, el videoarte y los paisajes sonoros para retratar historias que reflexionan sobre este presente, ‘Letea (cantos ante la distopía)', es una muestra de esa premisa a cerca de la intersección entre las artes escénicas, la ciencia, la tecnología y los formatos expandidos.

‘Letea (cantos ante la distopía)'

Con la dirección artística de Carmen Gil Vrolijk y la dirección musical de Camilo Giraldo, esta puesta en escena elimina las fronteras entre lo digital y lo humano, inspirada en el control social de George Orwell y las pesadillas científicas de Margaret Atwood, y la psicodélica sociológica de Ray Bradbury y Aldous Huxley.

Además, con ‘Letea (cantos ante la distopía)', el Teatro Mayor y La Quinta del Lobo conmemoran el Día Internacional de Teatro en el marco del FIAV Bogotá - Festival Internacional de Artes Vivas, que presenta más de cien obras durante diez días de programación con el objetivo no solo de resaltar la trascendencia de este arte escénico, sino de llamar la atención sobre su potencial para construir una cultura de paz.

