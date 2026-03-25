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Blu Radio  / Sociedad  / En Bogotá se celebrará el Día Internacional del Teatro con una obra llena de tecnología

En Bogotá se celebrará el Día Internacional del Teatro con una obra llena de tecnología

El 27 y 28 de marzo el Teatro Julio Mario Santo Domingo transforma su escenario para acoger esta propuesta inmersiva, colmada de herramientas tecnológicas para conectar con la naturaleza.

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