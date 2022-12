En el colegio agarré mi pasión por la actuación: Luly Bossa

su carrera profesional.

Luly Bossa ha participado en grandes producciones como Cuentos del domingo, Ana de Negro, Hijo de Nadia, La Dama del Pantano, El Zorro, Cinco Viudas Sueltas, entre otras.

Tuvo una infancia difícil porque su padre murió cuando ella tenía tan solo tres años y su madre “le tocó echar para adelante sola con seis hijos”, en palabras de la misma Luly.

Desde muy pequeña le empezó a encontrar gusto a la actuación y cuenta una anécdota que vivió en el colegio cuando le tocó estar en un escenario por primera vez.

“En el colegio la embarré delante de todos los padres. Se me olvidó lo que tenía que decir y juré que nunca me iba volver a subir a un escenario, pero poco a poco se me fue apareciendo esto de la actuación en el camino”, dijo.

“Empecé modelando con Hernán Zajar y de pronto en una de esas yo me encuentro en un aeropuerto a Ronald Ayazo y yo tenía que darle un mensaje, Él me preguntó: ¿no te gustaría actuar? (…) Es una cosa que Dios me puso en el camino”, sostuvo.