En medio de la crisis, mujer se desahogó con parlante y madrazo en contra de sus vecinos

La tranquilidad del mediodía se rompió en el Conjunto Balcones de Santa Helena, en Valledupar, cuando una residente del lugar tomó un parlante y con micrófono en mano insultó a sus vecinos por su falta de solidaridad en medio de la pandemia.

Publicidad



De acuerdo con residentes en el lugar, que comentaron la insólita escena, la mujer que protagonizó el video que se hizo viral en redes se quedó sin ingresos debido a la pandemia y no ha recibido ningún apoyo por parte de sus vecinos.

Lea también: Hombre golpeó a dos vecinas que pidieron apagar el equipo de sonido

“Qué pena arruinar las horas del almuerzo, a mí no me gusta arruinar horas especiales, no. Simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras: para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijuep…”, dijo la mujer.

“Les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de todos estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. Hasta el día no he logrado recibir ni medio vaso de agua de ninguno de ustedes. Espero que algún día lo vayan a necesitar de mí”, agregó.

Se imaginan vivir en Suiza y perderse este tipo de cosas? JAJAJAJAJAJAJAJAJA No puedo, NO PUE DO JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/FqhrR2Omis — Jorge Torres 🏳️‍🌈 (@jorgitospn) July 1, 2020

Publicidad

Las imágenes son virales y en menos de 14 horas superaron las 700.000 reproducciones tan solo en Twitter, sin contar los videos duplicados.