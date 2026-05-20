Entre madrugadas y sacrificios: la historia que busca homenajear a las madres colombianas

Aunque el mes de las madres suele estar acompañado de flores, reuniones familiares y mensajes de agradecimiento, también ha abierto espacio para reflexionar sobre las responsabilidades que millones de mujeres enfrentan a diario dentro y fuera del hogar, muchas veces sin reconocimiento suficiente.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE, entre 2025 y 2026 el 90 % de las mujeres en Colombia participó en actividades de trabajo no remunerado, frente al 65,5 % de los hombres. Además, ellas dedicaron en promedio 7 horas y 35 minutos diarios a estas labores, mientras que los hombres destinaron 3 horas y 12 minutos.

En ese contexto, Snaau, enfocada en el acceso a suscripciones, membresías digitales, gaming, streaming y software, prepara para mayo una campaña audiovisual centrada en la relación entre una madre y su hija. La producción, concebida como un cortometraje, busca alejarse del formato publicitario tradicional para contar una historia sobre sacrificio, estudio, trabajo y acompañamiento familiar.

La narrativa parte de una escena familiar para muchos hogares colombianos: una madre que madruga, trabaja y sostiene a su familia mientras impulsa los sueños de su hija. Más allá de una celebración idealizada, la campaña pretende reconocer ese liderazgo silencioso que ejercen miles de mujeres todos los días, muchas veces en medio de condiciones difíciles.



Aunque Snaau ha ganado visibilidad recientemente a través del deporte y el entretenimiento, esta vez el fútbol no será el eje principal de la historia. Según la compañía, cualquier referencia deportiva hará parte del universo emocional del relato, pero el centro estará en el vínculo entre madre e hija y en el camino que recorren juntas.

La iniciativa llega además después de la alianza de Snaau con Atlético Nacional Femenino, presentada en 2025 como un respaldo al crecimiento del fútbol femenino y al bienestar integral de las jugadoras. Ese antecedente permite interpretar esta nueva campaña como parte de una apuesta más amplia por visibilizar el papel de las mujeres a través de referentes de la cultura popular, el deporte y las historias familiares.

Publicidad

Más allá del componente comercial, el Día de la Madre sigue siendo una de las fechas familiares más importantes en Colombia. En 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 10 de mayo, como es tradición en el país.

En medio de la competencia constante por captar la atención del público, Snaau parece apostar por una narrativa distinta: una historia que no comienza en una pantalla ni en una transacción, sino en una escena cotidiana que atraviesa a miles de familias colombianas: la de una madre que, incluso antes del amanecer, ya está trabajando por el futuro de alguien más.