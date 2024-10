Entregarán reconocimiento al mejor locutor de Colombia: conozca quién es

La radio colombiana ha tenido grandes locutores a lo largo de su historia. Por eso, la Universidad Gran Colombia entregará un emotivo reconocimiento a Armando Plata Camacho, quien, además de ser locutor, ha sido productor de televisión y de radio, presentador y actor de voz.

Por eso, en Bla Bla Blu, agradeció la medalla honorífica que le entregarán esta universidad, aunque opinó que no cree que sea el mejor locutor del país.

"Yo en realidad no pensé llegar a ser locutor. Mañana me entregan en una ceremonia especial en la Universidad Gran Colombia una medalla muy especial y un reconocimiento como el mejor locutor de Colombia. No lo puedo creer y tampoco creo que sea el mejor locutor de Colombia, ni tampoco el más conocido. Quizás uno de los mejores, pero no el mejor, pero bueno, gracias de todas maneras", dijo en Blu Radio.

¿Quién es Armando Plata Camacho?

Armando Plata Camacho, nacido el 28 de julio de 1950, es una leyenda viviente de la locución colombiana y una figura icónica en los medios de comunicación. Su carrera, que abarca casi seis décadas, lo ha consolidado como una de las voces más influyentes en la radio y televisión de Colombia y Latinoamérica. Locutor profesional, productor de televisión y radio, presentador y actor de voz, Plata Camacho ha sido un referente desde los años 60.

Aunque nació en Bogotá, su conexión más profunda es con Chocontá, un municipio al norte de Cundinamarca, donde cursó su bachillerato y vivió gran parte de su adolescencia.

¿Cómo comenzó Armando Plata Camacho como locutor?

En los micrófonos de Bla Bla Blu reveló que su carrera detrás de los micrófonos empezó hace 60 años, cuando quería ser un anunciador de una tienda, con un megáfono. Curiosamente ingresó primero a la televisión y después a la radio.

"De hecho, le decía a mis amigos del colegio que me iba a trabajar a la televisión en la radio y no me creían. Primero, porque en Chocontá no había radio y no había televisión; las condiciones eran muy difíciles. Y segundo, porque eso como, como decir "soy astronauta". Entonces yo nunca pensé que yo iba a llegar a la radio. Fueron una serie de sucesos que se fueron dando y de pronto, ya en la radio", añadió.

Asimismo, recordó que cuando estudiaba en la Universidad Javeriana asistió a la Radio Sutatenza para hablar detrás de un micrófono. Al principio le pareció una experiencia "frustrante", salió con la cara roja, pero lo felicitaron por tener una buena voz.

"La verdad, yo no creo que tenga buena voz. Yo lo que creo que tengo es una manera de hablar muy genuina. A mí nunca me ha gustado aparentar en la radio. Yo siempre he sido natural. Entonces yo creo que la gente se conecta porque se siente muy cercano, te siente auténtico", expresó.

El futuro de la radio

La radio sigue evolucionando y enfrentando nuevos retos. La necesidad de adaptarse a las demandas de un público mayormente visual es clave. Plata observa que ahora se busca un estilo más natural en la publicidad y en las estaciones de radio, donde los locutores no hablen de manera convencional.

"Estamos en un proceso de introspección y conexión con la audiencia (...) La radio de hoy es mucho mejor a todos los niveles", concluyó.