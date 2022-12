Esta pelea no es mía, es de Dios: juez que se negó a casar a dos mujeres

Gran polémica ha generado en la ciudad de Cartagena la decisión del Juez Décimo Civil Municipal de no aceptar una solicitud de matrimonio del mismo sexo, señalando que este atentaba contra su moral cristiana y sus principios esenciales.

En diálogo con BLU Radio, el juez Ramiro Eliseo Flórez señaló que, no solo está convencido de su actuar, sino que además confía en que esta es una pelea de Dios.

“Esta pelea no es mía sino de Dios y esto no se puede entender con la razón intelectual, sino con la fe en el espíritu”, dijo el togado, quien en un documento de tres hojas con fecha del 31 de agosto rechazó la solicitud de matrimonio de dos mujeres.

“Ellos la presentaron y a los tres días yo me pronuncié para no retrasarles tanto el trámite, no se lo mandé a otro colega, porque entonces el otro colega que lo recibe de pronto provoca colisión de competencias, le toca conocerlo al Tribunal Superior, entonces se les iba a demorar más tiempo", dijo el togado.

"Yo simplemente la rechazo, ellos la presentan de nuevo y les va a caer en otro juez, y ese es posible que si lo celebre, porque son poquitos los que tengan una convicción como la que tengo yo”, aseguró el juez con más de 15 años de experiencia, y quien practica la fe cristiana evangélica.

En el documento de respuesta a la solicitud, el juez escribe textualmente lo siguiente:

“No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo, porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi señor Dios, Todopoderoso, antes que al ser humano”.

Al ser consultado sobre si considera que vulnera la ley y el derecho de estas dos mujeres, el juez expresó que él se está acogiendo a las leyes colombianas porque el preámbulo de la Constitución invoca a la protección de Dios, y como servidor público lo hace extensivo a través de su juramento.

“Para ser servidor público en Colombia se necesita conocer a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, porque nadie puede jurar por lo que no conoce”, puntualizó.

Por su parte, la Corporación Caribe Afirmativo señaló que es claro que el juez desconoce los derechos de esta pareja.

“No compartimos el fallo del juez, es claro que desconoce los derechos de esta pareja de mujeres a contraer matrimonio, por eso nos disponemos a acompañarles al circuito notarial de Cartagena para efectos de poder hacer realidad, su derecho legítimo a contraer matrimonio”, dijo Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

BLU Radio conoció que la pareja ya se está asesorando para iniciar acciones legales.

Senador Roy Barreras denunció al juez por prevaricato

El senador del Partido de la U, Roy Barreras, se refirió a este polémico caso en la plenario del Senado, asegurando que el juez es un “peligro”, y anunció que lo denunciaría por prevaricato.

“Si fuera de un orate en una esquina no sería grave, pero es un juez de la República que tiene la obligación de cumplir la Constitución y la ley, de garantizar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos colombianos. Es una ofensa a la comunidad LGTBI, y hoy mismo mi oficina lo demandará por prevaricato, espero que sea separado de su cargo, además por la Procuraduría General de la Nación”, expresó el parlamente.

La denuncia penal ya fue presentada por el senador ante la Fiscalía General de la Nación.