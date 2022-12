Este es mucho… Vea el balonazo que le dio Piqué a Shakira en el pecho

Shakira. (Vea también: ¿Seguirá los pasos de su padre? El hijo menor de Shakira ya patea el balón )

"Esto es vivir con un futbolista", escribió la cantante en la red social.

En el video se ve cuando el habilidoso futbolista patea la pelota y con gran velocidad impacta directamente en el pecho de la cantante.

This is what it's like living with a footballer! / Esto es vivir con un futbolista! https://t.co/KFdh3gY14j

