Be Happy Fest, el festival de felicidad más grande de Latinoamérica regresa a Bogotá

¿Eres realmente feliz? este festival llega para sacarnos de la duda y recordarnos que la felicidad está en todas partes y que podemos traerla a nuestra vida. Por octava vez llega este espacio de empoderamiento e inspiración que se llevará a cabo en Bogotá, en el Parque de la 93, entre el 20, 21 y 22 de octubre.

El Be Happy Fest será de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y ya ha estado en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá durante siete años, logrando inspirar a más de 50.000 personas cada año. El festival tiene el reconocimiento de Marca Bogotá y Marca País, como un evento que le aporta turística y económicamente a toda Colombia.

"Nosotros sabemos que estás preparado para recibir más, necesitas más felicidad en tu vida, por eso traemos historias de vida de diferentes personalidades colombianas que han afrontado retos, vivencias y anécdotas" afirman los organizadores del evento en un comunicado de prensa.

Algunos de los participantes del Be Happy serán: Andrés López, Ami Rodríguez, Rubigol, Julio Correal, Shaira, Amara, Sebas Moreno, The Kitchen Brothers, Belky Arizala, Freddy Beltrán, Los Rolling Ruanas, Natalia Sanint y muchos más... Y dentro de los emprendedores destacados la de Green and Energy Edition se encuentran: Kaironare Tienda Solidaria, Onda Sostenible, Jhada, Plan Basic, Disorder Urban, Closet Up entre otros.

La Tarima del festival, por otra parte llega recargada con los siguientes stages:

-Happy Market: emprendimientos colombianos donde se comercializan sus productos.

-La Happy Food Week: una semana dedicada a la gastronomía con platos de la felicidad.

-Happy Drink Garden: un área de entretenimiento que llevará a los asistentes a un viaje de licores.

“Serán más de 80 emprendimientos los que se reunirán en una zona que denominamos ‘Happy Market’. Creemos que el emprendimiento es la base de la construcción de una sociedad que le aporta a la economía del país”, así lo aseguró el fundador del evento, Julien Roche.

Un espacio para aprender sobre emprendimiento:

En el marco del evento, además, hará presencia la reconocida periodista y presentadora, Ana Milena Gutiérrez, quien habla de emprendimiento en el programa Blu 4.0 y desde ahora compartirá su conocimiento en el podcast "Emprender, fallar y triunfar". Este 20 de octubre, durante el Be Happy Fest, ella, junto al director de Bumbox Tato Cepeda, hablarán del mundo digital, el podcasting y cómo los más grandes emprendedores del país participan de este podcast contando sus más grandes desaciertos y las verdades detrás de su éxito.

La cita es el día viernes, 20 de octubre, a las 6:00pm en el Parque de la 93.

¿ Cómo asistir?

Solo necesita dirigirse al Parque de la 93 o conectarse desde el dispositivo de su preferencia y registrarse en behappyfest.com.

El festival está organizado junto a marcas como: Pedrigree, Whiskas, M&M’s, Snickers, Terpel, Nissan, Club Colombia, Copa Airlines, Banco de Occidente, Bioderma, Bombay, Bacardí, Burguer King y Tosh.

Por otra parte, sus organizadores buscan que el evento sea cada vez más Verde en el marco de la sostenibilidad ambiental. Por este motivo se han tomado medidas como:

-Reducción de la impresión de banner en un 80%.

-Aumento de la cantidad de materiales usados, reutilizados y reciclados.

-El 90% del Happy Market se hace con materiales usados, reutilizados y reciclados.

-Los contenidos de cultura y salud ambiental fueron triplicados con más de 700 minutos en tarima.

-Incentivos a patrocinadores y emprendedores al uso responsable y adecuado tanto de la comunicación ambiental como del uso de elementos reciclables.

-Actividades que educan a las personas sobre cómo tener buenas prácticas con el medio ambiente.

La buena noticia para todos los asistentes es que disfrutarán de un festival totalmente gratuito, y las personas que no puedan asistir al evento se podrán conectar en tiempo real, a través del canal oficial de YouTube, lo que hace más enriquecedora e incluyente la experiencia, ¡para que todos puedan disfrutarlo, sin importar donde estén!

Los asistentes podrán registrarse totalmente gratis y estar informados del Line Up en las redes sociales de el Be Happy Fest: @behappyfest.