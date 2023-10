No activar

Emprender, fallar y triunfar: el podcast sobre emprendimiento que estará en el Be Happy Fest Este viernes 20 de octubre, a las 6:00 pm, no se pierda el conversatorio del podcast "Emprender, fallar y triunfar" de Ana Milena Gutiérrez, junto a Tato Cepeda en el parque de la 93 en el festival Be Happy Fest. La entrada es totalmente gratuita.