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Blu Radio  / Sociedad  / Estos son los dos idiomas más románticos, ¿y el español?

Estos son los dos idiomas más románticos, ¿y el español?

Un análisis de Preply revela cómo los estereotipos culturales y la sonoridad definen nuestra percepción emocional de las lenguas, posicionando al francés y al italiano como los líderes del romance.

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