Estos son los dos idiomas más románticos, ¿y el español?

La fascinación por el sonido de las palabras no es un fenómeno reciente, pero sí uno que la ciencia y la lingüística moderna han comenzado a desglosar con precisión. ¿Es el francés intrínsecamente elegante o es nuestra herencia cultural la que le otorga ese título? Un reciente estudio global realizado por la plataforma de aprendizaje Preply ha arrojado luz sobre estas interrogantes, analizando la percepción emocional de más de 3,600 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Japón.

El informe no solo clasifica las lenguas por su "atractivo", sino que explora las raíces psicológicas de por qué ciertos alfabetos nos evocan pasión, mientras que otros nos transmiten una estructura rígida o una utilidad meramente pragmática.

El podio del romance: Francia e Italia a la cabeza

Para nadie es una sorpresa que el francés lidere el ranking. Según los datos de la medición, el 54 % de los encuestados lo percibe como el idioma más romántico y elegante del planeta. Esta hegemonía sonora está fuertemente alimentada por el "soft power" de Francia: el cine, la alta literatura y la construcción mítica de París como el epicentro global del amor.

Pisándole los talones, el italiano ocupa el segundo lugar con un 43 %. En este caso, la percepción se aleja de la sofisticación francesa para centrarse en la musicalidad y el ritmo expresivo. La cadencia de sus vocales abiertas y su gesticulación intrínseca hacen que el oyente asocie el idioma con una vitalidad apasionada.



Por su parte, el español, con un 33 %, se consolida como el idioma de la calidez y la cercanía. A diferencia de la distancia que puede imponer la elegancia francesa, el español es percibido como una lengua acogedora, vinculada a la calma y a un ritmo melódico que facilita la conexión humana.

El contraste: La barrera de la complejidad estructural

En el extremo opuesto del espectro romántico se encuentran idiomas como el árabe, el alemán, el japonés y el chino mandarín. Sin embargo, el estudio de Preply es enfático: estas asociaciones no son un reflejo de la belleza real de la lengua, sino del nivel de familiaridad cultural.

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El alemán, por ejemplo, obtuvo apenas un 7 % en la categoría de calidez, siendo percibido a menudo como una lengua estructurada y formal. En el caso del mandarín, la dificultad visual de sus caracteres y su sistema tonal —donde el significado varía según la entonación— crean una barrera de "lejanía" para el hablante occidental.

El japonés presenta un caso curioso: su percepción de complejidad no nace de la fonética, sino de su intrincado sistema de escritura que combina el hiragana, el katakana y los kanji. Al ser estructuras menos familiares, el cerebro tiende a categorizarlas como "distantes" en lugar de "afectivas".

La hegemonía del pragmatismo

Mientras unos idiomas sirven para susurrar al oído, otros dominan el tablero global. El inglés se mantiene imbatible como la lengua de la utilidad. Un 41 % de los participantes lo eligió como el idioma más práctico para la comunicación internacional, reafirmando su rol como lingua franca en la tecnología, los negocios y los medios de comunicación.



La identidad camaleónica del hablante

Uno de los hallazgos más fascinantes del estudio es el impacto del idioma en la psique del hablante. Más de la mitad de los encuestados admitió que cambia su personalidad dependiendo del idioma que esté utilizando. Esto sugiere que aprender una lengua no es solo adquirir vocabulario, sino adoptar un nuevo marco emocional.

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Yolanda del Peso, portavoz de Preply, explica que este fenómeno es una construcción social que se transforma con la experiencia directa:

"Los seres humanos tendemos a atribuir emociones a los sonidos. Sin embargo, muchas de estas asociaciones se construyen culturalmente y no reflejan la realidad completa de una lengua. Cuando las personas empiezan a usarla en su vida diaria, desarrollan vínculos propios que van mucho más allá de los estereotipos iniciales".

En conclusión, aunque el francés y el italiano sigan ostentando la corona del romance en el imaginario colectivo, la verdadera riqueza de un idioma reside en la capacidad de quien lo aprende para romper el estereotipo y encontrar su propia voz en una gramática ajena.