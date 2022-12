"Estoy sano": padre Linero se burla de los memes por su pérdida de peso

El padre Alberto Linero aclaró en Voz Populi que se burló de los memes que hicieron usuarios de las redes sociales sobre su pérdida de peso, pero también aseguró que está “sano”.

“Tengo que aclarar varias cosas: estoy bien y sano, no tengo enfermedad de ningún tipo, no meto bareta, no me atropelló la malparidez”, dijo.

Además, explicó que aún sigue en su rutina para perder peso, pues en su momento estuvo en más de 120 kilos.

“En algún momento de mi vida pesé 120 kilos, tuve un ataque de hiperglucemia, que es el azúcar muy alto, eso me exigió bajar de peso y afortunadamente no quedé diabético”, comentó.

“De 122 bajé a 78 kilos, eso en el último año. Obviamente la gente me compara con el gordo de aquella vez, pero como hace un tiempo no me veían porque estaba fuera del aire por la pandemia no se dieron cuenta que sigo bajando”, añadió.

