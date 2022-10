Evelio Rosero reveló por qué la novela es su ‘debilidad’ literaria

El reconocido escritor colombiano Evelio Rosero habló en Mesa BLU de BLU Radio sobre su ‘debilidad’ por la novela como género narrativo.

“El primer peldaño de todo escritor es el cuento como género, es el que forja al novelista, pero la novela me ganó por completo, allí puedo explicar todo lo que quiero expresar y extender a los lectores”, dijo.

Publicidad

Asimismo, el escritor comentó acerca de su vida, en especial de su infancia y el por qué su padre tenía una biblioteca.

“En mi casa, las reuniones entre mis tíos eran de lectores. Allí fue la primera vez en donde escuché una versión de Simón Bolívar muy distinta a la que leía en los textos escolares, fue la primera masacre que hubo en Colombia que ocurrió en 1822 cuando Bolívar mandó a Sucre en contra de un pueblo indefenso (…) Eso queda en la memoria de Pasto”, mencionó.

“Nací en Bogotá, pero mi familia era nariñense. Pasé tres años de mi infancia en Pasto porque a mi padre, quien era ingeniero civil, lo trasladaron allí. Creo que mi idiosincrasia y todas mis novelas están basadas en el departamento de Nariño”, afirmó.

Por otro lado, Rosero se refirió a la actualidad de Colombia tras afrontar una guerra de más de 50 años y un proceso de paz entre el Estado y las Farc.

Publicidad

“Diría que Colombia se metió en mis entrañas. Desde mi primera novela estaba hablando del secuestro, esto aflora de manera inconsciente porque soy un colombiano que está experimentando en su trabajo lo que asumimos cotidianamente”, aseguró.

“Estamos en un momento muy difícil. Para mí no hay una paz instaurada, quizás se dio el primer paso para la paz con el acuerdo, pero aún está el ELN volando oleoductos y hay secuestrados. La guerra no ha terminado, me considero realista, pero no pesimista”, añadió.