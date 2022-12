Evite el chisme y sea prudente: 5 preguntas que no debe hacer

Siempre que hay reuniones de amigos hay situaciones que llaman la atención y que generan cierta curiosidad, sin embargo, aunque lo mate el chisme, es mejor pasar por prudente y evitar hacer ciertas preguntas que de seguro incomodarán a los demás.

- No pregunte cuánto costo algo. Es algo íntimo que usted no tiene por qué saber a menos que la otra persona lo comunique sin ser cuestionado.

- No pregunte nada que incluya números. Nunca indague por la edad de alguien, por su talla o por su peso, esto es de mala educación.

- No le pregunte a una pareja por qué no se han casado o por qué no han tenido hijos. Su inquietud puede incomodar a alguno de los miembros de la pareja, además usted no sabe los motivos personales que tienen para no haber tomado una decisión de estas.

- Nunca indague acerca del porqué de un divorcio o la terminación de una relación. Puede traer a la memoria de esta persona recuerdos dolorosos que nada vana a contribuir a una buena conversación.

- Espere a que le cuenten si está o no embarazada; evite pasar penas y confundir un embarazo con un tema de gordura, la puede pasar muy mal.

- Por último, no se preocupe por saber cuántas parejas sexuales ha tenido su pareja. Es algo del pasado que no le debe interesar y que por el contrario, lo puede mortificar.