Farc ha cumplido con desescalamiento de conflicto, según último reporte de Cerac

del Centro de Recursos para el análisis de Conflictos, Cerac.



El organismo afirma que en la última semana no se registraron acciones ofensivas de las Farc ni acciones de la fuerza pública en contra de este grupo.



Por otro lado, el Cerac identificó un marcado descenso en las acciones contra el orden público en los últimos meses.



Este es el informe completo:



1. Monitoreo acumulado de la implementación de las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto



Periodo de monitoreo: 20 de julio al 6 de octubre de 2015



Hace once semanas iniciaron las medidas bilaterales de desescalamiento, en las cuales CERAC ha registrado cuatro acciones ofensivas que cuentan con información documental suficiente que permite calificarlas como violatorias del cese de las FARC y tres acciones posiblemente violatorias, que requieren verificación de su autoría por parte de las autoridades judiciales. Una de ellas fue reconocida por las FARC, confirmando así esta violación de su compromiso de acciones ofensivas.



En este mismo periodo, CERAC ha registrado nueve combates entre el grupo guerrillero y la Fuerza Pública en Antioquia (1), Cauca (1), Caquetá (2), Meta(3), Tolima (1) y Valle del Cauca (1). En estos nueve combates han muerto nueve guerrilleros y dos integrantes del Ejército; además resultaron heridos tres guerrilleros.





Así mismo, se observa el marcado descenso de estos niveles de violencia ejercida por las FARC desde el inicio de las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto (20 de julio). Aunque en menor medida, la Fuerza Pública también ha continuado las operaciones en contra de esta guerrilla, pero mayoritariamente en acciones de tipo no violento. Desde el inicio de estas medidas se han registrado 98 acciones de la Fuerza Pública contra las FARC comprendidas en 65 acciones de destrucción de explosivos y 33 acciones de incautación de armamento.



1. Monitoreo semanal de la implementación de las medidas bilaterales de desescalamiento del conflicto.



Periodo de monitoreo: 30 de septiembre al 6 de octubre de 2015



a. Violación del cese unilateral de acciones ofensivas de las FARC

• No se registraron durante la semana acciones ofensivas atribuidas al grupo guerrillero.

b. Operaciones con uso de fuerza aérea en contra de campamentos de las FARC

• No se registró por parte de CERAC, durante este período de observación semanal, ninguna operación militar con el uso de bombas desde plataformas aéreas de entrega en contra de campamentos de las FARC.

c. Detalle de hechos pendientes de verificación por las autoridades judiciales

• No se registró durante la semana ningún hecho que haya quedado pendiente por verificación de las autoridades.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Procuraduría investigará los millonarios contratos en asesorías de la Fiscalía.



-Unidades de emergencia en Neiva tratan de controlar un incendio forestal de gran magnitud en zona rural, la conflagración que lleva dos días ya ha arrasado con cerca de 300 hectáreas de vegetación.



-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre el continuo hostigamiento a los medios de comunicación independientes en Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



-La Selección Colombia entrenará esta tarde en el Estadio Metropolitano, con los 25 jugadores convocados.