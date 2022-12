Fue un comentario jocoso: padre Chucho aclara versión sobre exorcizar la Casa de Nariño

En entrevista con BLU Radio, elconocido como, explicó en el contexto en el cual

dijo que había sido invitado a realizar un exorcismo en la casa de Nariño.

“La Red me estaba haciendo una entrevista por un fallo del juez que afortunadamente reconoce que yo he cumplido con las normas de las instituciones. Estaba en eso cuando, coloquialmente puedo decir, me cogieron a quemarropa, y me preguntan: ¿a dónde lo invitaron? Yo lo vi como algo jocoso y seguí el diálogo”, dijo.

El sacerdote aclaró, nuevamente que ni el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo invitaron a ‘sacar demonios’.

En ese sentido, Orjuela explicó que nadie lo contactó para tal fin y ofreció perdón por lo que calificó como un ‘malentendido’.

“Nadie me ha llamado. Quizá en el momento no medí la consecuencia de esta situación. Es distinto que me pidan una bendición a un exorcismo”, puntualizó.

Finalmente, el sacerdote de la parroquia Jesús Amor Misericordioso del barrio Castilla, en Bogotá, dijo que este hecho deja una lección y es que como personaje público debe ser prudente con lo que se dice ante los medios.

