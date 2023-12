Gypsy Rose: documentales y películas sobre este macabro caso

La historia de Gypsy Rose Blanchard es una de las más conocidas y controvertidas de los últimos años. La joven, que desde su infancia fue diagnosticada con una serie de supuestas enfermedades y discapacidades que la mantenían postrada en una silla de ruedas, finalmente confesó haber asesinado a su madre, Dee Dee Blanchard, en 2015.

"Siento que soy más libre en prisión que viviendo con mi mamá. Porque ahora tengo permitido vivir como una mujer normal", aseguró en la cárcel en 2020, cuando concedió una entrevista a la cadena ABC.

Pues esta joven quedó libre en las últimas horas pues tras su condena de 10 años de cárcel en 2016 tras declararse culpable de asesinato en segundo grado, recibió beneficios que la hicieron reducir hasta cumplirla este año.

El caso ha sido objeto de numerosas producciones audiovisuales, entre las que destacan las siguientes:



"Mommy Dead and Dearest" (2017): documental de HBO que narra la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard desde la perspectiva de la hermana de Dee Dee, Pam.

"The Act" (2019): serie de televisión de Hulu que dramatiza la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard.

"Love You To Death" (2019): película para televisión de Lifetime que cuenta la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard desde la perspectiva de Gypsy Rose.

"Gypsy's Revenge" (2018): especial de televisión de Investigation Discovery que explora las motivaciones de Gypsy Rose para asesinar a su madre.

"Mommy Dead and Dearest" es una producción documental que ofrece una visión completa y objetiva del caso. El documental incluye entrevistas con miembros de la familia Blanchard, amigos, vecinos y expertos en salud mental.

Gypsy Rose and Dee Dee Blanchard. Foto: BLANCHARD FAMILY

"The Act" es una serie de televisión que dramatiza la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard. La serie está protagonizada por Joey King como Gypsy Rose y Patricia Arquette como Dee Dee.

"Love You To Death" es una película para televisión que cuenta la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard desde la perspectiva de Gypsy Rose. La película está protagonizada por Joey King como Gypsy Rose y Chloë Sevigny como Dee Dee.

"Gypsy's Revenge" es un especial de televisión que explora las motivaciones de Gypsy Rose para asesinar a su madre. El especial incluye entrevistas con Gypsy Rose y su novio, Nicholas Godejohn, quien la ayudó a cometer el crimen.

Cada una de estas producciones ofrece una perspectiva diferente de la historia de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard. "Mommy Dead and Dearest" es una mirada objetiva al caso, mientras que "The Act" y "Love You To Death" dramatizan la historia desde diferentes perspectivas. "Gypsy's Revenge" explora las motivaciones de Gypsy Rose para asesinar a su madre.

