Hablan trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne antes de morir: "Perdón de rodillas"

Nuevos testimonios conocidos casi dos años después de la muerte de Liam Payne vuelven a poner el foco sobre las horas que antecedieron al fallecimiento del exintegrante de One Direction en Buenos Aires.

Dos mujeres que estuvieron con el cantante dentro del hotel CasaSur Palermo aseguraron que, antes del accidente, el artista pasó de un episodio de ira a un profundo arrepentimiento, al punto de pedirles perdón de rodillas y suplicarles que no lo dejaran solo.

Las declaraciones, reveladas por el diario británico Daily Mail, hacen parte de los testimonios recopilados durante la investigación adelantada por las autoridades argentinas. Aunque estos relatos aportan nuevos detalles sobre lo ocurrido ese día, no modifican la conclusión oficial sobre la causa de la muerte del cantante.

Según las mujeres, identificadas como Aldana Serrano y Lucila Goitea, ambas fueron contactadas mediante un portal web para prestar servicios sexuales, por los que, presuntamente, Liam Payne habría acordado pagarles 5.000 dólares. Sin embargo, cuando llegó el momento del pago, el artista no tenía dinero en efectivo e intentó realizar una transferencia internacional que, de acuerdo con su versión, nunca se completó.



Objetos hallados en la habitación donde se hospedaba Liam Payne en Argentina. Captura de redes sociales y AFP

Ese momento habría marcado un cambio en el comportamiento del músico. Las testigos afirmaron que Payne reaccionó con enojo tras no poder concretar el pago y comenzó a causar daños dentro de la habitación del hotel.

Entre los objetos afectados, mencionaron un televisor y un reloj Rolex que, según dijeron, lanzó contra una pared mientras pronunciaba una frase relacionada con el valor del accesorio: "Como ese, me compro diez".

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En sus declaraciones también señalaron que durante el encuentro observaron al cantante consumir alcohol y manipular una sustancia que ellas identificaron como metanfetamina cristalina. Asimismo, describieron que la habitación se encontraba completamente desordenada, con prendas de vestir, objetos personales y residuos que, según afirmaron, estarían relacionados con el consumo de sustancias.

No obstante, aseguraron que minutos después el ambiente cambió por completo. Una de las mujeres contó que regresó a la habitación para recoger un objeto que había olvidado y encontró a un Liam Payne mucho más calmado y visiblemente afectado por lo ocurrido.

De acuerdo con su relato, el artista les ofreció disculpas por su comportamiento, se arrodilló frente a ellas y les pidió que permanecieran a su lado. "Nos pidió perdón de rodillas por el mal momento", indicaron en el testimonio divulgado por el medio británico. También recordaron que durante esa conversación Payne habló de su hijo, Bear, y expresó que el dinero no le daba la felicidad.

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Pese a esa petición, las dos mujeres abandonaron el hotel antes de las 4:00 de la tarde, todavía a la espera del pago que, según afirmaron, nunca recibieron. La cronología publicada por Daily Mail señala que poco más de una hora después de su salida, Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación donde se hospedaba.

El cantante falleció el 16 de octubre de 2024 como consecuencia de las lesiones sufridas tras la caída, de acuerdo con la investigación oficial realizada por las autoridades argentinas.