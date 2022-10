“Hay gente que necesita caos en su vida para relacionarse”: María Cecilia Botero

y su futuro como madre y actriz.

María Cecilia aseguró que inició su carrera en el mundo de la actuación haciendo la película María y “desde allí me quedo gustando el tema al punto que dejé la carrera de Antropología para dedicarme a esto”.

Reveló que al principio su familia no la apoyaba en su decisión de actuar porque “para mi mamá esto no era una carrera, pero como buena madre terminó respaldándome y aceptando lo que escogí para mi vida”.

Dijo que cuando se casó, a los 20 años, lo hizo “completamente enamorada e incluso nos fuimos a vivir a Canadá por una situación de seguridad pero las cosas fueron cambiando hasta que decidí separarme, aunque cuando lo hice aún quería mucho a Juan Carlos pero era lo que debía hacer”.

Aseguró que “no había pasado ni un año de cuando me había separado de Juan Carlos y apareció David Stivel, que estaba casado con Virginia Vallejo, y el destino actuó de forma loca y terminamos juntos”.

Narró que en todo el tiempo que pasó con Stivel vivió situaciones “estables e increíbles que, así la gente diga que no, fue perfecto yo siempre estaré enamorada de él porque estuve solo once años a su lado y no pude gastarme todo el amor”, dijo.

Contó que cuando se enteró que Stivel tenía cáncer “fue algo muy doloroso porque a él le dieron 15 días de vida porque ya tenía metástasis en el sistema óseo, sin embargo, pudimos vivir tranquilos sus últimos días”.

Habló sobre su trabajo como presentadora de noticias afirmando que “tenía muchas personas que me criticaban porque decían que yo no era periodista pero es que yo no estaba haciendo trabajo periodístico, solo informaba sobre la labor de los que sí lo hacían”.

Se declaró amante del teatro aunque aseguró que no ha tenido la oportunidad de explorar muchas cosas del cine “porque lo que hice fue cuando empezó mi carrera”.