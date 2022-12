He sido feminista toda la vida: columnista Camilo Granada

“Soy feminista convencido” es la columna de Camilo Granada en la que defiende los derechos de las mujeres.

Camilo, quien además fue asesor de comunicaciones del expresidente Juan Manuel Santos, dijo que es momento de que la sociedad cambie su manera de pensar y actuar.

“Yo he sido feminista toda la vida, pero el argumento ético y moral para no discriminar a las mujeres no basta”, sostuvo.

Añadió que los hombres deben valorar las capacidades de las mujeres como “seres humanos libres en su propio derecho y no con la etiqueta de mujer”.

“Estamos perdiendo una cantidad de talento, inteligencia, capacidad de generación de ideas y soluciones en todos los planos de la sociedad por cuenta de que discriminamos y descalificamos de entrada a más de la mitad de la población del mundo y en Colombia en particular”, aseguró Granada.

Escuche la entrevista completa con Camilo Granada en Mañanas BLU 1030 aquí:

