Hijo de 'El Pibe' Valderrama sorprendió con una dolorosa confesión

En entrevista con el diario La Tercera de Chile, Carlos Valderrama Ruge, hijo del histórico futbolista ‘Pibe’ Valderrama, aseguró que quiere probar suerte en el país austral como deportista, puesto que en Colombia no ha recibido apoyo, ni siquiera de su padre.

“En Colombia no me han abierto las puertas. En el fútbol de hoy en día tienes que tener un apoyo, no solo en lo futbolístico, y no he tenido ese apoyo. En estos momentos mi representante está viendo la posibilidad de que Chile me abra las puertas y así poder demostrar mis condiciones”, aseguró en la entrevista.

Confesó, además, que la relación con su padre es nula: “Él vive en Barranquilla y yo en Bogotá. Cero contacto. Él tiene su vida, su hogar, por eso me ha tocado un poco duro. Es difícil cuando no tienes el apoyo de tu padre”, insistió.

El joven de 25 años se describe como un jugador muy técnico y por eso espera que tenga la chance de jugar en un equipo chileno, sin importar que esté en segunda división.

“Mi fortaleza es el juego a ras de piso. Soy un mediocampista creativo fuerte, un jugador típico de juego de equipo, muy inteligente”, añadió.