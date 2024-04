Presidente de Santa Fe pide aclarar si en el partido contra Jaguares hubo VAR

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, relató en Blog Deportivo sus sospechas por el funcionamiento del VAR en el partido contra Jaguares en la última fecha de la fase regular de la Liga Betplay.

De acuerdo con el dirigente, le llegó información de que en ese partido no había VAR y por eso no se acudió a este durante el compromiso que era importante porque Santa Fe tenía la opción de ser la segunda cabeza de grupo y por los puntos que podía sumar Jaguares en la tabla del descenso.

"Me dicen que en el partido de Jaguares, que fue un partido que trascendió sin ninguna dificultad, no funcionó el VAR. Yo por eso viendo el partido, mirando, pero oiga, este es el primer partido donde el VAR no interviene. Creo que en el partido no hubo conceptos ni hubo que llamar, pero creo que fue que no hubo VAR. Esta mañana me llamó el presidente patriota y me dijo que en el partido de él tampoco hubo", añadió el dirigente.

Por estas sospechas, el presidente de Santa Fe a realizado llamadas para intentar llegar a una respuesta sobre lo sucedido por la fecha 19, pero, por ahora, no le han respondido.



Sumado a esta acción con el VAR y las polémicas arbitrales, Méndez cuestionó la seriedad del campeonato de la Dimayor y las garantías que presta a los diferentes clubes del país.

Publicidad

"Yo estoy muy preocupado cada vez por el fútbol. Imagine que nosotros tenemos un contrato, como lo dice el presidente de Patriotas, firmado por el VAR para transmitir todos los partidos de partidos y resulta que no hay, pero nadie dice nada. Todo pasa desapercibido", añadió el dirigente cardenal.

Polémica en la programación

Eduardo Méndez también expresó su preocupación por la controversia en la programación de los partidos de fútbol de los cuadrangulares de la Liga Betplay, pues, en primera instancia, se publicó que la primera fecha de esta fase de la competencia se jugaría entre este miércoles y jueves, lo que implicaría muy poco tiempo en la preparación del equipo para el rival, que, en el caso del león, es contra el Deportes Tolima.

Publicidad



Además, el miércoles al ser 1 de mayo se presentarán manifestaciones en el país por parte de las centrales obreras y sindicatos como es usual todos los años. Por eso, también la fuerza pública, incluida la Policía, no podría estar disponible para prestar seguridad en estos partidos del fútbol colombiano.

Sin embargo, esta primera fecha de los cuadrangulares se jugará el próximo fin de semana. En el caso de Santa Fe será el domingo 5 de mayo desde las 5:15 de la tarde en el estadio El Campín.