¿Era penal? Polémica jugada de Millonarios le dio el descuento vs. Jaguares: esto dice el VAR

Alberto Gamero vive, tal vez, el peor momento de su carrera frente a Millonarios con cinco derrotas consecutivas en la Liga BetPlay. Los albiazules cayó ante Jaguares y agudizó dicha situación que se vio en vuelta con cierta polémica al termino del partido por una jugada que reclamaron desde el equipo de Montería.

Y es que al minuto 87 en un tiro de esquina se cobró penal a favor de Millonarios. Jugada que permitió el descuento embajador en el compromiso, pero que no gustó en el banquillo de Montería porque consideraban que la acción no daba para pegarle desde once pasos.

Por tal razón, el VAR de la Federación Colombia de Fútbol (FCF) reveló el audio de la decisión en donde el cuerpo arbitral confirma una zancadilla y, por ende, se pitó el penal a favor de Millonarios.

“Le pega abajo, le pega abajo”, dice el central. El VAR dice que sí ve un contacto en la parte de abajo y confirma en la pantalla un contacto en el área que deriva en penal.

Una imprudencia. Vamos. Yo la tengo clara, vamos allá y ya la vi. Vamos a ubicar el balón” Dijo el árbitro

Finalmente, el penal lo cobró Beckham David Castro sobre el minuto 90, pero no fue suficiente para que el equipo de Alberto Gamero le diera vuelta al marcador final y de todas formas sumara su quinta derrota consecutiva.

“Uno tiene que pensar que la vida te pone a ti tropiezos y este es un tropiezo que nos pone la vida para ver cómo reaccionamos nosotros. Ojalá podamos salir de esto rápido y poder entrar a los ocho (…) Estas son situaciones donde sí, perdimos con el último, perdemos con Jaguares que no estaba dentro de los ocho, pero siempre lo he dicho, no es que el rival haya sido superior a Millonarios”, dijo Gamero.