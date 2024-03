¿Alberto Gamero se va de Millonarios? Esto dijo el técnico tras dura derrota ante Jaguares

Es un hecho: Millonarios está en crisisy sus hinchas ya ven lejana lo que sería la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Con 11 puntos en 11 partidos, el cuadro embajador ya se ubica en el puesto 15, con uno más que el antepenúltimo, Deportivo Pasto, en una campaña que tiene en la mira al técnico Alberto Gamero.

La derrota (2-1) frente a Jaguares como visitante, hizo que los capitalinos completaran su quinto partido consecutivo sin puntos, en una racha sin precedentes para el técnico Alberto Gamero desde que dirige al equipo. Y que se suma a los reveses frente a Rionegro Águilas (0-1),Patriotas (1-0), Once Caldas (0-2) y La Equidad (1-2).

¿Qué dijo Gamero tras perder ante Jaguares?

En rueda de prensa, el entrenador intentó dar explicaciones al mal momento que vive su equipo, que en abril iniciará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024; al que podrá llegar ya eliminado en el torneo local, pues a ocho fechas para el final del ‘todos contra todos’ tendría que hacer una sobresaliente campaña para salvar el semestre.

"En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos. Creo que como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo. Estas son situaciones que hay que afrontar y que hay que salir con mucha más fuerza”, afirmó el estratega en el estadio Jaraguay de Montería, en el que el gol de Beckham Castro de nada sirvió para evitar esta nueva derrota.

Alberto Gamero // Foto: Twitter @MillosFCoficial

Publicidad

En el ambiente ya surgen interrogantes sobre si con este desempeño el técnico samario ha pensado en dar un paso al costado y renunciar a la dirección técnica. Pero lo cierto es que esa situación estaría lejos de registrarse, pues el entrenador cuenta con el respaldo de la junta directiva y del grupo de jugadores para revertir este mal presente en el FPC.

"Perdimos con el último. Hoy (domingo) con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo: el rival no fue superior a Millonarios. Siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Esto es un momento duro para todos, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros”, añadió.

Publicidad

Las cuentas de Millonarios para clasificar a cuadrangulares

Por último, se mostró confiado en que de los 24 puntos que quedan en juego puedan sumar los necesarios para meterse en la fiesta de los ocho, teniendo en cuenta que el número mágico, en comparación con otros certámenes. será menor: debido a que hay una fecha menos en el calendario, al desaparecer la jornada de clásicos.

“Todavía tenemos una posibilidad de clasificación. Nuestro primer objetivo es clasificar a este Liga, para el debut en Copa Libertadores nos quedan todavía 25 días. La Liga no la olvidaremos y trataremos de corregir para estar dentro de los ocho, a pesar de la posición en la que estamos”, manifestó el ‘Sonero’ en su conferencia.

Ante Envigado F.C., como visitante, el domingo 17 de marzo (2:00 p.m.), el equipo embajador buscará cortar la mala racha en el torneo y volver al triunfo: algo que no hace desde el 11 de febrero, cuando le ganó (0-1) a Atlético Nacional en Medellín.

Vea acá la rueda de prensa del técnico de Millonarios, Alberto Gamero: