Hinchas de Millonarios aplaudieron al equipo pese a derrota con Equidad: "Todos juntos"

"Salí muy dolido", dijo Alberto Gamero luego del partido vs. Once Caldas por la actitud de la hinchada de Millonarios ante la derrota en la liga, palabras que cayeron en los oídos de la afición que decidió mostrar otra actitud frente a La Equidad y pese a que el equipo también perdió contra los aseguradores, esta vez salieron en medio de aplausos.

"Así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy (sábado) manifiesto la alegría interna y el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar, no solamente conmigo sino con los jugadores y eso seguro nos va a motivar a pelear mucho más por ello y nos va a hacer más fuerte", dijo Alberto Gamero por la ovación, que incluso lo conmovió al entrar a zona mixta.

Gamero se fue ovacionado. No aguantó las lagrimas y el estadio lo aplaudió, pese a la derrota contra Equidad pic.twitter.com/bnOhb3vBBX — Sergio Cortés (@seracoca_95) March 2, 2024

Y es que en redes sociales, la afición albiazul aseguró creer en el técnico samario y están seguros que saldrán de la mala racha pronto para estar en los cuadrangulares finales y buscar el título de liga para alcanzar en estrellas a Atlético Nacional.

¿Millonarios, en crisis? Esto dice el hincha

Más que una mala racha, los hinchas de Millonarios ven la situación como mala suerte, pero siguen firmes con el equipo de cara al campeonato. El periodista Juan David Rivera, de Blu Radio, habló con los aficionado albiazules de lo que dejó el compromiso ante Equidad y aseguraron que todos siguen remando el mismo barco.

"No la metemos y así es difícil ganar. La mala suerte nos juega en contra, un autogol y un penal. Pero bueno, seguimos juntos y pa' adelante"; "Le pasa a todos los grandes, a los grandes les pasa y Millonarios es un grande, eso va a pasar"; "No sé qué está pasando"; "Inexplicable el nivel de los jugadores. No estamos jugando a nada con la misma nómina", fueron algunos comentarios de los hinchas azules.

Millonarios perdió 2 a 0 ante Equidad y sumó su cuarta derrota consecutiva en liga estando muy lejos de los ocho primeros para luchar en los cuadrangulares finales.