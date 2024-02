Alberto Gamero tras insultos de la hinchada de Millonarios: "Salí dolido"

No son buenos los vientos en Millonarios, pues sus tres derrotas consecutivas en el fútbol profesional colombiano encendieron las alarmas al interior del equipo y calentó los ánimos de la hinchada albiazul a tal punto que el técnico samario Alberto Gamero fue insultado por la parcial embajadora.

Los aficionados más de 18.000 hinchas albiazules que llegaron al estadio Nemesio Camacho El Campín se manifestaron y abuchearon al entrenador que les ha dado tres títulos en los últimos dos años y que ha consolidado un proceso en el club bogotano.

“Seguiremos insistiendo, de este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas, este es un momento duro porque si algo he tenido yo en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición. Salí muy dolido”, señaló el samario haciendo referencia a los ataques de la afición.

A pesar de la adversidad, Gamero se mantuvo firme en su estilo táctico y expresó su desánimo por la falta de efectividad del equipo en la definición de jugadas de gol. Destacó su voluntad de siempre buscar el partido y jugar de manera ofensiva, aunque reconoció la necesidad de mejorar la capacidad de capitalización de las oportunidades creadas por el equipo.

“Créanme que, por el hecho de haber perdido en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, en eso sí soy muy claro, porque siento que el grupo se siente cómodo y es feliz”, enfatizó el estratega embajador.

En medio de este momento complicado, Alberto Gamero reafirmó su compromiso con Millonarios y su determinación de trabajar arduamente para sacar al equipo adelante.

Alberto Gamero cumple 200 partidos con Millonarios // Foto: X @MillosFCoficial

Aunque las críticas y los resultados adversos generaron tensiones, el técnico samario sigue enfocado en encontrar soluciones y recuperar el buen rendimiento del equipo en el fútbol profesional colombiano.

Los números de Alberto Gamero con Millonarios en este semestre

El onceno de Gamero no cabalga muy bien el campeonato. Tres victorias, dos empates, cuatro derrotas, ocho goles a favor, siete en contra lo tienen con un rendimiento del 40,74 %, el equipo tiene 11 puntos y se ubica en la posición 13 del campeonato nacional.

