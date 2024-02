Millonarios no alza cabeza y suma su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay 2024

Mala racha de resultados se vive en Millonarios en esta Liga BetPlay 2024. Y es que los dirigidos por Alberto Gamero sumaron su tercera derrota consecutiva y la segunda en condición de local en menos de 15 días. Once Caldas fue superior al embajador en cuanto a efectividad que fue lo que más le costó al equipo capitalino.

La posesión de la pelota la tuvieron los bogotanos con el control del 66 % frente a un flojo 34 % del cuadro caldense. Aunque los embajadores llegaron al área rival en más de 20 ocasiones, no fue suficiente y lo que sumaron en el marcador fueron Billy Arce y Dayro Moreno desde el punto penal.

Leo Castro, Giordana y Mackalister Silva intentaron desde diferentes frentes anotar el gol embajador, pero el arco pareció estar cerrado para que los hinchas albiazules pudieran gritar en el coloso de la 57.

Millonarios vs. Once Caldas en la Liga BetPlay 2024 // Fotos: X @MillosFCoficial y @oncecaldas

“Para nosotros hay mucha tristeza. No habíamos sufrido un bache como este, pero en esto hay que ser fuerte. Yo soy fuerte en este momento y lo único que siempre he dicho, por ejemplo, del partido de hoy es que no la metemos, el gol, los partidos se ganan de goles. Lo único que se puede reprochar del equipo es por qué botamos los goles”, dijo el técnico Alberto Gamero en rueda de prensa.

Ahora, Millonarios está obligado a ganar en la próxima fecha cuando enfrente a La Equidad en El Campín de Bogotá. Los embajadores ocupan la decimotercera posición de la Liga BetPlay con tan solo 11 unidades, por lo que perder lo alejaría más de los cuadrangulares finales y más ante un cuadro asegurador que llega fuerte tras vencer al América de Cali y Atlético Nacional.

“Estamos fuertes para darle vuelta a esta situación, a estos momentos que estamos viviendo. No lo merece nuestra hinchada y no lo merecemos nosotros, pero así es el fútbol (…) Creo que se ha encasillado a La Equidad en lo que era antes y por algo está en la punta. No es un equipo ultradefensivo como antes”, puntualizó el capitán de Millonarios, David Mackalister Silva.