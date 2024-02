Jugó en Nacional, Millonarios y Santa Fe y ahora 'factura' en grande en Estados Unidos

La transformación de Jorge 'el Mono' Herrera, exjugador de equipos emblemáticos como Millonarios,Nacional y Santa Fe, hacia un destacado rol fuera de las canchas en el fútbol norteamericano, ilustra un inspirador trayecto profesional y personal.

Tras no hallar oportunidades atractivas en el fútbol colombiano en 2007 y decidir emprender un viaje sin retorno a Estados Unidos, 'el Mono' Herrera se aventuró en un entorno desconocido, sin dominar el idioma ni contar con contactos previos.

Su arribo a Charlotte, Carolina del Norte, donde luego brillaría tanto en Charlotte Eagles como en Charlotte Independence, marcó el inicio de una nueva etapa lejos de la élite del fútbol colombiano pero rica en aprendizajes y satisfacciones.

"Decidí venirme después de que terminé contrato con Millonarios, en el 2007 tuve la oportunidad... Acá me abrieron las puertas, en ese entonces un equipo de la segunda división, en esta misma ciudad de Charlotte, me dieron un buen recibimiento y un buen trato", compartió Herrera sobre su llegada a Estados Unidos.

Este movimiento, que en sus palabras implicó dejar de lado el "ego de futbolista", significó un cambio radical en su carrera y vida, alejándose de la atención mediática y de la afición que rodea a equipos de la talla de Millonarios.

Herrera subrayó que el fútbol norteamericano no se limita a la MLS, destacando que existen múltiples ligas que sustentan esta categoría. En su experiencia, la segunda división, aunque no representaba el máximo nivel, le proporcionó una plataforma para crecer y ser parte del desarrollo del fútbol en Estados Unidos. "No pensé en que tendría que hacer otro oficio acá. Siempre tuve la convicción de que podía jugar fútbol... fue bueno y pude crecer", dijo, enfatizando su convicción y adaptabilidad. Su etapa como futbolista en Norteamérica culminó en 2019 en el USL Championship con el Charlotte Independence, dejando tras de sí una trayectoria de éxitos deportivos y crecimiento personal.

En la actualidad, 'el Mono' Herrera continúa estrechamente vinculado al mundo del balompié, desempeñándose como técnico en el Charlotte FC de la MLS.

El exdefensa de Independiente Santa Fe no olvida sus raíces y los equipos por los que pasó antes de su aventura en Estados Unidos. Rememora con cariño su paso por Santa Fe, su primer equipo profesional, así como su afiliación de infancia y posterior experiencia como jugador en Nacional, donde vivió el sueño de militar en el club de sus amores. Igualmente, guarda un especial agradecimiento a Millonarios, equipo que le brindó la oportunidad de regresar a Colombia y al que le guarda mucho cariño.

La historia de Jorge 'el Mono' Herrera refleja no solo un cambio geográfico y cultural, sino también una evolución profesional dentro del fútbol. Desde las canchas colombianas hasta los roles técnicos en Estados Unidos, su vida es testimonio de cómo las decisiones arriesgadas, tomadas desde la convicción y pasión por el fútbol, pueden abrir horizontes completamente nuevos.