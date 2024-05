Durante un encuentro reciente con las juventudes organizadas de todo el país, un momento de tensión capturó la atención nacional cuando un joven acusó al presidente Gustavo Petro de populista. Este incidente ha reavivado el debate sobre si las promesas electorales del presidente están siendo efectivamente cumplidas.

El hecho ocurrió en el Consejo Nacional de Juventud, que ya ha sido postergado en múltiples ocasiones. Sin embargo, lo que debía ser una plataforma para el diálogo se convirtió en un campo de batalla verbal. Los jóvenes, lejos de sentirse escuchados, terminaron exponiendo sus descontentos de manera contundente.

El presidente Petro, en su campaña, prometió importantes avances en temas como la educación gratuita y universal y, programas específicos para jóvenes, como el subsidio Jóvenes en Paz. Sin embargo, las políticas concretas y su ejecución parecen estar aún en el limbo.

“Y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos ayer, el campeonato por la paz para la raza. ¿Pero qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, no podemos seguir en lo mismo”, dijo.

La respuesta del presidente a estas acusaciones no hizo más que aumentar la temperatura del diálogo. Petro intentó desacreditar a los presentes, sugiriendo que no representaban genuinamente a los grupos de activismo juvenil, lo que fue percibido como un desdén hacia sus propios partidarios.

“Hombre. Cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo”, anotó Petro.

El análisis en Mañanas Blu

Al respecto, en Mañanas Blu, el panelista Héctor Riveros dijo que la reacción del joven se debió a que el presidente los “toreo” de entrada. “Recibieron el golpe y respondieron duro”.

“Lo que pasa es que los toreó también. El presidente, porque por alguna razón les dijo: ‘ustedes son jóvenes, viejos, porque les quería decir como que ellos estaban no representaban genuinamente a los grupos de activismo juvenil, entre otras cosas porque efectivamente en ese Consejo de Juventudes hay jóvenes que tienen pertenencia a organizaciones juveniles de partidos políticos, y de hecho los partidos políticos tradicionales ganaron las Elecciones del Consejo de Juventudes. Entonces el presidente Petro llegó, me da la impresión a mí, porque vi su intervención como con ese reclamo, como que ustedes no son con los que yo quisiera hablar. Y ellos, pero en todos, claro que recibieron, yo creo, recibieron el golpe y le reclamaron duro”, dijo.

Riveros anticipó que es probable que el ejemplo del joven se puede replicar en otros encuentros presidenciales.

“Yo creo que este ejemplo va a replicarse en otros encuentros presidenciales, porque la verdad es que el presidente dice que se reúne con el uno, con el otro y que va a dialogar en no sé donde, y que el Gobierno en los barrios, pero el presidente realmente lo que hace es monólogos, y monólogos larguísimos. Él llega, se echa su discurso de una hora y se va y no oye a nadie. Entonces, entonces ese que es el método presidencial, me parece que ayer le rompieron el es muy posible, es muy posible”, añadió Riveros.