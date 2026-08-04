Hombre abandonado al nacer se reencontró con su familia biológica 65 años después

Después de 65 años de incertidumbre sobre sus orígenes, David Stevenson, un ciudadano británico que fue abandonado cuando era un recién nacido, logró reencontrarse con su familia biológica y reconstruir parte de la historia que marcó su vida desde el nacimiento.

Lejos de expresar resentimiento hacia la mujer que lo dio a luz, Stevenson aseguró que siente comprensión por las circunstancias que ella enfrentó. "Siento compasión por mi madre. Hizo lo mejor que pudo", afirmó en declaraciones recogidas por BBC World News.

Un bebé abandonado en un edificio de Londres

La historia comenzó en 1960, cuando David fue hallado con apenas unos días de nacido en el pasillo del segundo piso de un bloque de apartamentos en Golders Green, al norte de Londres. Tras ser rescatado, fue entregado en adopción y creció con la familia Stevenson, consciente desde pequeño de que había sido un niño expósito, término utilizado para describir a un bebé abandonado por sus padres biológicos y encontrado por otras personas.

Aunque sus padres adoptivos siempre le hablaron con transparencia sobre su adopción, fue años después, cuando tuvo sus propios hijos, que comenzó a sentir una mayor necesidad de conocer sus raíces.



De niño sabía que era un expósito. Mis padres adoptivos me lo habían contado. Pero no fue hasta que tuve hijos propios que empecé a pensar en mis orígenes relató.

Una búsqueda que duró décadas

Durante años, Stevenson intentó obtener información sobre su familia biológica. Sin embargo, los registros oficiales de su adopción contenían muy pocos datos. "Fue como encontrar una aguja en un pajar", recordó.

La investigación dio un giro gracias al trabajo de su esposa, Julie Stevenson, quien encontró un antiguo informe policial que permitió localizar a Tegwin Curl, la agente que participó en el rescate del bebé en 1960.

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Según Julie, la exagente confesó que nunca olvidó aquel caso. "Fue uno de los momentos más emotivos de su carrera", explicó.

Décadas atrás, el diario Daily Mail incluso había publicado un llamado para identificar al denominado "bebé arcoíris", sobrenombre con el que fue conocido el caso en la prensa británica. El periódico volvió a retomar la historia en 2009 en un nuevo intento por encontrar pistas sobre su identidad.

El ADN permitió reconstruir la historia familiar

El avance definitivo llegó gracias a las pruebas de ADN y a la investigación genealógica realizada por el programa británico Long Lost Family, de ITV, al que Stevenson acudió tras visitar el Foundling Museum en 2015.

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La investigación permitió identificar a su madre biológica: Petra, una mujer nacida en Países Bajos en 1940 y criada en una familia católica. Según la reconstrucción de los hechos, Petra viajó primero a Francia y posteriormente a Inglaterra para trabajar como nodriza. Allí quedó embarazada de David cuando tenía apenas 19 años.

Aunque las circunstancias exactas del abandono nunca pudieron establecerse completamente, Stevenson considera que su madre intentó asegurar su cuidado. "Creo que ella había hecho algún tipo de arreglo para que me cuidaran. Pero tal vez algo salió mal con ese arreglo", explicó.

Petra falleció en 2010, cinco años antes de que la investigación lograra identificarla.

Un reencuentro con la familia materna

Aunque nunca pudo conocer a su madre, David sí logró establecer contacto con varios familiares maternos, entre ellos su tía Maryanne y varios primos residentes en Rotterdam, Países Bajos.

"La familia me ha recibido con los brazos abiertos y son gente encantadora. Fue un placer conocerlos", afirmó. La investigación también reveló nuevos detalles sobre sus raíces familiares, incluido el origen indonesio de una de sus bisabuelas.

Todo comenzó cuando una mujer canadiense apareció como coincidencia genética en una plataforma de ADN, lo que permitió reconstruir el árbol genealógico y conectar con sus familiares.

El cierre de una búsqueda de toda la vida

Especialistas en adopción y búsqueda de identidad señalan que casos como el de Stevenson se han vuelto más frecuentes gracias al desarrollo de las pruebas genéticas comerciales y la digitalización de archivos históricos, herramientas que permiten resolver historias familiares que durante décadas parecían imposibles de reconstruir.

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Para David Stevenson, el hallazgo no solo respondió la pregunta que lo acompañó durante toda su vida sobre sus orígenes, sino que también le permitió comprender el contexto en el que ocurrió su abandono.

"Es enormemente gratificante comprender de dónde vengo... aunque todavía queda algo de mi lado paterno por investigar", concluyó.