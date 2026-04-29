Hombre incineró el cuerpo de su mujer en un zoológico: no la encuentran

Las autoridades en Japón han intensificado una investigación criminal relacionada con la desaparición de una mujer, luego de que su esposo confesara haber incinerado su cuerpo en el lugar donde trabajaba. El caso ha generado conmoción en la prefectura de Hokkaido, al norte del país, y ha obligado al cierre temporal de uno de sus principales atractivos turísticos.

De acuerdo con reportes de los diarios Asahi Shimbun y Yomiuri Shimbun, la Policía inició las pesquisas tras la denuncia de desaparición presentada a finales de marzo. A partir de ese momento, los investigadores centraron su atención en el entorno cercano de la víctima, incluyendo a su pareja.



Confesión del esposo y hallazgos clave

Según la información divulgada por medios locales, el marido de la mujer habría admitido durante un interrogatorio haber utilizado un incinerador para deshacerse del cuerpo. Este equipo se encontraba en su lugar de trabajo, el reconocido Asahiyama Zoo, ubicado en la ciudad de Asahikawa.

Las autoridades continúan inspeccionando las instalaciones del zoológico en busca de restos o evidencia que permita esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo, pero las diligencias avanzan con apoyo de peritos especializados.

Cierre del zoológico en plena temporada alta

El caso ha tenido repercusiones inmediatas en la operación del zoológico, uno de los más visitados del país. El recinto, que suele atraer a más de un millón de visitantes al año, tenía previsto reabrir sus puertas coincidiendo con la popular “Semana Dorada”, uno de los periodos vacacionales más importantes en Japón.



Sin embargo, el alcalde de Asahikawa, Hirosuke Imazu, anunció la suspensión de la apertura como medida preventiva y para facilitar las investigaciones.

“Hemos tomado la difícil decisión de posponer la apertura mientras colaboramos plenamente con la Policía”, indicó el funcionario en rueda de prensa. El zoológico permanecerá cerrado al menos hasta el viernes, mientras se evalúan las condiciones para retomar sus actividades y garantizar la seguridad de los visitantes.