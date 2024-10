Horóscopo de hoy domingo 13 de octubre de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Ganar control sobre tu lado impulsivo es el regalo de Mercurio que sigue dando. Cuanto más muestres paciencia y comprensión, mayores serán las recompensas que pueden llegar a ti. Así que confía en ti mismo esta semana. Una luna llena en Aries trae intriga personal y la oportunidad de reavivar una pasión relacionada con el trabajo.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Tu última relación con Venus está llena de conexiones no expresadas y sentimientos ocultos. Incluso si la primera respuesta instantánea a una pregunta es negativa, puedes seguir haciéndola. Si estás establecido en una relación, una luna llena vinculada a los sueños más queridos es el momento perfecto para hacer un deseo especial de amor. La suerte une a dos grupos de "H".

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Las ideas fuertes pueden liberarse ahora que Plutón avanza durante unas semanas, aclarando quién deseas llegar a ser. En el trabajo, la habilidad de Mercurio para combinar habilidades y duplicar el impacto también está contigo. Venus se mueve hacia tu centro de matrimonio y tus iniciales pueden ser parte de un objeto único. La suerte se viste de azul marino.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La nueva dirección de Venus subraya lo que ya sabes: que un buen amor requiere trabajo y tiempo. Dejar de lado cualquier noción de una solución instantánea puede ayudarte a determinar hacia dónde llevar el amor a continuación. Una luna llena trae el poder completo para reiniciar tus sueños, especialmente si están relacionados con una dirección renovada.

Publicidad

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Plutón puede activar un nuevo conjunto de expectativas en el trabajo; al principio, puede que no estés a favor, pero esforzarte es la forma en que descubres dónde están realmente tus habilidades. Mercurio añade una capa de lógica a una decisión sobre propiedades; puedes sorprenderte de lo tranquilo que estás durante toda una negociación.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Los factores más significativos de la luna llena de esta semana están reservados para Virgo: verás tu futuro y a ti mismo bajo una nueva luz esta noche. Puedes tener la convicción de que eres la persona adecuada para un papel específico, y de repente tu vida cambia de velocidad. A medida que Venus agrega estabilidad a la intensidad de Plutón, la pasión te llevará a “M”.

Publicidad

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): No es fácil disolver un grupo y comenzar de nuevo, pero si estás listo, empieza ahora. Si el dinero es un factor, Mercurio incluye un cambio inteligente de fechas de dinero o datos. Tu vibra es relajada, pero cuando se trata de amor, es hora de ponerte más firme. Si necesitas más, no pierdas tiempo pretendiendo que no lo haces.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Con Venus llamando a tu puerta, además de los profundos niveles emocionales de la luna llena en tu zona de romance, esta es definitivamente una semana para el amor. Por muy largo que haya sido el tiempo de una pareja, sus mejores días pueden estar por venir. Si estás soltero, pon a prueba tu capacidad para fascinar a cualquiera cuando las miradas se crucen en una multitud deportiva.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tu último intento de ser tú mismo, relacionado con Plutón, está en marcha, y los documentos prácticos y decisiones pueden avanzar con fuerza. Pero reserva tiempo para los sueños de hogar y felicidad que apenas mencionas porque parecen egoístas. Hablar sobre tus propios deseos es lo que amigos y familiares están esperando, y Mercurio ayuda a que las palabras fluyan.

♒Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Reducir los objetivos a uno solo es un desafío; luego Mercurio cambia de signo. Ves a través de intenciones inferiores y la adecuada para ti resalta. Venus recuerda a las parejas que el orgullo debe ser recíproco o no existir en absoluto. Si estás soltero, una luna de confesiones te acerca a alguien que te cuenta un secreto.

Publicidad

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): El camino retrógrado de Júpiter en tu sector de seguridad podría generar dudas sobre un conjunto de promesas. Sí, puedes cambiar estas sin abandonarlas por completo, así que comienza por tranquilizar a las personas que importan asegurándoles que seguirás estando allí para ellas. La luna llena recomienda mantener el dinero y las emociones lo más separados posible.