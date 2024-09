Horóscopo de hoy lunes 9 de septiembre de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Se aproxima un trabajo que desafía tanto a tu cerebro siempre activo como a tu inquietud. Tu primera experiencia en este nuevo entorno puede no ser del todo positiva, pero algo en él te atrae, gracias a Mercurio. Urano, con su carácter inventivo, transforma un objeto cotidiano y te ayuda a encontrar una forma de monetizarlo.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Sabes quién eres y qué necesitas, aunque los acontecimientos recientes pueden haber nublado esa claridad. A medida que el planeta del mapa mental avanza en tu carta, encuentras soluciones y el cronograma perfecto para ellas. En el amor, Venus te recuerda que el tiempo compartido es precioso, así que deja de lado las pantallas y conéctate de verdad.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio: La amabilidad es el tema central de tu carta: mostrar cariño y consideración hacia los demás, incluso si parece una calle de un solo sentido. Establece el estándar y otros lo seguirán. Sin embargo, en el ámbito laboral, limita el número de oportunidades que ofreces. La Luna y Plutón despiertan sentimientos hacia un antiguo rostro de amor que podría estar a punto de reaparecer.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Mercurio se encuentra ahora en su hogar natural, tu zona de comunicación, y el poder personal de Marte es algo que todos pueden percibir. En lugar de retener opiniones, ya sean elogios o críticas, puedes expresarlas en voz alta de maneras que generen resultados. También es importante que hables contigo mismo con firmeza, especialmente en lo que respecta a una elección amorosa.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Las emociones pueden estar a flor de piel en casa, con un trasfondo de honestidad gracias a Neptuno. Puedes escuchar y decir verdades difíciles, y sacar un plan familiar de un punto muerto. En términos laborales, cambia el enfoque del dinero y podrías encontrar un puesto hecho a tu medida. La pasión se vincula con la persona que está hablando mientras te unes a una reunión.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Dar la bienvenida a Mercurio en tu signo es como regresar a casa. Aporta lógica, calma y preguntas interesantes, pero también te brinda la fuerza mental para seguir adelante, pase lo que pase. Así que, si has estado considerando rendirte o ceder, piénsalo nuevamente. El amor está listo para ser entregado en todos los niveles, así que prepárate para plantear tus grandes preguntas.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Un choque en tu carta entre los planetas de la emoción y la invención podría significar que dudas sobre la dirección que has estado tomando con un plan de negocios. Sin embargo, no hay una respuesta clara, y el camino correcto es el que tú determines. En el amor, no es característico de Libra tomar el control, pero ahora es necesario que lo hagas.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Un Cáncer soñador que menciona tu nombre de una manera que no puedes ignorar puede marcar el estándar de la pasión. Si ya estás enamorado, la forma en que las parejas parecen leer la mente del otro eleva los corazones a un nuevo nivel de unión. Así que, si tienes una imagen o idea vívida, compártela de inmediato. La suerte está relacionada con un espectáculo de fuegos artificiales.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Plutón relaja las reglas financieras y podrías comenzar a ver soluciones alternativas a un problema de efectivo. Hacer demasiadas concesiones a los demás puede ser un error, pero también podrías ser demasiado indulgente contigo mismo. Observa dónde necesitas hacer ajustes financieros. En el amor, una reunión, planeada o no, podría ser una señal significativa.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Ajustar tu estilo de aprendizaje puede ser la clave para resolver una tarea que te ha resultado difícil anteriormente. Las sesiones breves y frecuentes, con un enfoque más ligero, podrían ayudarte a afianzar el conocimiento. Además, con Mercurio como tutor principal en tu carta, tienes una ventaja significativa. La pasión estará a flor de piel durante todo el día, y te espera un premio secreto 'A'.

♒Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Quizás tu mente va demasiado rápido para que tu corazón pueda seguirle el ritmo; esto puede provocar que tus socios no estén sincronizados. Puedes ralentizar tus pensamientos y reflexionar detenidamente en lugar de avanzar rápidamente. Una lista de tareas puede tener demasiadas opciones. Cuando la reduzcas, quizás con la ayuda de un amigo, el objetivo final podría estar más cerca.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Puedes ser la voz de la razón y la presencia tranquila en una habitación o en un equipo con sentimientos tormentosos. Pero también tómate tiempo para desestresarte y reconócete por lo que logras, en lugar de criticarte por lo que no has conseguido. ¿Enamorado? Las miradas prolongadas pueden decir más que las palabras. ¿Soltero? El indicado tiene una sonrisa irresistible a la que no puedes resistirte.