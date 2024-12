Ni Sagitario ni Acuario, estos los cuatro signos que van a tener suerte en el amor en 2025

Con la llegada de 2025, muchas personas comienzan a buscar las señales astrológicas que podrían marcar su destino en el amor. Luz Arcana, una popular influencer y experta en astrología que comparte sus conocimientos a través de TikTok, reveló cuáles serán los signos más bendecidos en el ámbito amoroso durante el próximo año.

“Esto significa que estarán más predispuestos energéticamente a encontrar pareja, como si el universo conspirara a su favor en este aspecto de sus vidas”, explicó Luz Arcana.

Los signos más afortunados en el amor en el 2025

De acuerdo con la joven astróloga, los signos que destacarán en el amor en 2025 serán Piscis, Virgo, Cáncer y Capricornio, considerando no solo el signo solar, sino también la posición de la luna, el ascendente y Venus en sus cartas astrales.

“Para Piscis y Virgo, los nodos lunares jugarán un papel crucial. El nodo norte estará en Piscis y el nodo sur en Virgo, creando una sensación de conexión kármica. Puede sentirse como si conocieran a su alma gemela, alguien que les resulta familiar, como de otra vida”, explicó Luz Arcana. Además, Saturno en Piscis fortalecerá la estabilidad en las relaciones que construyan, favoreciendo vínculos duraderos y significativos.

En el caso de Cáncer, a mitad de año, Júpiter ingresará en este signo, acompañado por Venus. Según Luz Arcana, esta combinación permitirá que los nacidos bajo este signo estén más abiertos a conexiones auténticas y expansivas en el amor.

Por su parte, Capricornio se verá beneficiado por el tránsito de Júpiter y Venus en su casa 7, el área astrológica asociada con las relaciones. Además, la salida de Plutón de Capricornio reducirá las cargas emocionales, brindando un respiro y abriendo espacio para nuevas oportunidades en pareja.

Luz Arcana subrayó que esta no es una predicción definitiva, sino una guía para identificar qué signos estarán más predispuestos energéticamente a encontrar el amor en 2025. “Esto no significa que los demás signos no puedan vivir experiencias amorosas importantes. Todos tienen la oportunidad de encontrar el amor, pero estos signos podrían sentir un empujón extra por parte del universo”, concluyó.