Impactante caso de extorsión por redes sociales en menores de edad

En Generaciones BLU se habló este domingo sobre las ventajas y riesgos de las redes sociales para los niños y adolescentes.

En la mesa de trabajo se manejó el caso de una menor de 14 años que por enviar una fotografía, supuestos amigos aprovecharon, la editaron y la compartieron con decenas de personas.

Ana María Sánchez, en compañía de su hija María José, contó en Generaciones BLU una situación particular que les sucedió.

“Me pedían 12 millones de pesos a cambio de no publicar una foto desnuda en la red social Snapchat, luego recibí una segunda llamada y me dieron el nombre de mi hija y me decían que si no pagaba, le hacían daño físico”, contó la madre de María José.

Sin embargo, contó que al contactar a las autoridades, determinaron que la joven no se había tomado una fotografía comprometedora sino simplemente una ‘selfie’, pero sus compañeros de colegio la editaron hasta convertirla en una imagen sexual.

Ana María Sánchez aprovechó el momento de contar su historia para hacer un llamado a los padres de familia, para que mantengan el derecho a la intimidad, pero entender “en qué edad es cada nivel de derecho a la intimidad”.

Por su parte, Maria José narró parte de lo que vivió luego de que una fotografía editada circulara en su colegio.

Dijo que aunque sus amigas cercanas del colegio la apoyaron, supone que hubo muchas frases en contra dentro de los otros grupos de compañeros del centro educativo.

Finalmente, la menor de 14 años, afectada por un caso de extorsión y matoneo por enviar una fotografía a través de redes sociales, dijo que tuvo una drástica lección para el resto de su vida.

“Hay redes sociales que no sirven para nada, no sirven para qué tenerlas”, finalizó.

Análisis de los expertos

En Generaciones BLU Claudia Rincón Caicedo, asesora de Infancia y Adolescencia del ICBF, analizó el caso de María José y su familia. Además, entregó una serie de recomendaciones a los padres de familia.

“Vayan y miren qué están haciendo sus hijos y verán que están en una red social”, dijo Claudia Rincón Caicedo, asesora de Infancia y Adolescencia del ICBF, quien agregó que los padres de familia deben tener un criterio a la hora de entregar a sus hijos un celular o una tableta.

Por otro lado, Rincón dijo que los padres de familia también tienen la labor de enseñar las ventajas y bondades de la tecnología.

“Los padres deben enseñar las ventajas que tienen los aparatos tecnológicos, desafortunadamente solo les entregan la tecnología y que los amigos de sus hijos les enseñen cosas sobre ellos”, manifestó.