Interpretación de sueños sin censura de Candy Delgado – Parte 1

Los sueños revelan secretos. Conozca el mensaje guardado para usted en Luna BLU, el programa de misterio en la radio colombiana, de lunes a jueves de 9:30 pm a 12 am.

Encuentre aquí algunas de las interpretaciones de sueños hechas por Candy Delgado de mensajes enviados a nuestro correo electrónico lunablu@bluradio.com .

No olvide enviar el suyo y encuentre cada viernes una actualización de esta nota en Bluradio.com.

LEYDIS

Hola Candy, me gustaría que me ayudaras con este sueño, es muy importante para mí porque me encuentro muy confundida. Soñé que mi profesora me dijo que buscara en la Biblia juan 1:22, quisiera saber qué significa o que me puedes decir acerca de este sueño.

LEYDIS, recuerda que en ese pasaje bíblico a Juan el Bautista le preguntan: “¿Quién eres”? Esa misma pregunta debes responderla tú misma. Por eso debes mostrarte ante los demás tal como eres, si vives de apariencias no consigues nada, las personas a tu alrededor deben apreciarte por ser quien eres y no por lo que tienes o aparentas…no importa si tus compañeras te molestan para obligarte a hacer lo que ellas quieren. Es hora de que cambies de actitud y te rodees de amigos sinceros.

JACKIE

Hola Candy, realmente necesito que me ayudes a interpretar este sueño que me tiene muy desconcertada. Soñé con mi madre (Ella falleció hace tres años), en el sueño ella estaba molesta y me golpeaba por todos lados, especialmente por la boca y al lado derecho de mi espalda. En el sueño ella me dijo que yo era una tonta idiota, que como pude hacer eso. Al despertarme me dolía mucho mi espalda al lado derecho y lloré mucho de tristeza.

JACKIE, más que tristeza debes sentir arrepentimiento, tu mamá solo quiere hacerte entender que no puedes resolver la situación que estás viviendo con la solución más fácil. El dinero no puede echar por tierra todas las buenas enseñanzas y consejos que en vida te dio tu mamá. Ella te mostrará su felicidad en sueños cuando recapacites y hagas las cosas de forma correcta.

CLAUDIA

Soñé que estaba con un grupo de mujeres y con un tío con el cual no tengo mucha relación; Él nos pidió el favor de que le ayudáramos a ordeñar unas vacas, cuando llegamos al lugar eran muchas. Empecé a ordeñar la vaca pero fue muy extraño porque más que vaca parecía una yegua, el caso es que la estaba ordeñando y de repente se me cayó encima, sentía que se me iba a partir el cuello, fue una sensación muy fea, me quitaron el animal de encima y no me pasó nada. Luego de eso, de pronto estaba con mi hermana en un avión porque íbamos a viajar pero sentía mucho miedo ya que nunca he viajado en avión; volteo a ver a mi hermana y estaba embarazada. Ella es soltera, sin hijos y viaja mucho por razones de trabajo.

CLAUDIA, el mensaje del sueño te habla del comportamiento que asumes frente a tu familia; a unos, casi ni los determinas y respecto a otros podrías sacrificar hasta lo último con tal de ayudarlos. Los dos extremos son dañinos; es recomendable que cambies esa forma de actuar para que veas cómo mejora tu entorno familiar.

PRINCESA

Hola Candy, mi madre murió hace 10 meses y tenía un tiempo enferma; éramos muy unidas y al octavo día de morir me soñé con ella, solo veía sus manos limpias y bonitas, pero en el más reciente ella me mandó un envío de dinero con un niño vestido de blanco, la funda era blanca y estaba llena de dulces típicos de mi país. Yo soy dominicana. Gracias

PRINCESA, tu mamá sabe que en este momento tu preocupación es la parte económica, ella te dice que no debes estar triste porque la situación va a mejorar con el apoyo de la persona que menos te imaginas (la imagen del niño vestido de blanco). Solo debes actuar con honestidad y muy pronto vas a celebrar por el cambio positivo que verás en tu vida.

JORGE

Hola Candy, te pido el favor me interpretes un sueño. Soñé que llegaba a casa de mi primo, en la puerta de su casa me dijo que entrara, él se quedó afuera por no dejar entrar un gato, llego y veo a mi abuela con un vestido blanco (ella está viva), veo que está mi tía (fallecida hace poco). Y mi madre me dice que también está mi tío (fallecido hace 9 años), pero al ver a mi tío veo que no es él, es otro señor que tiene los dientes descuadrados y está arreglando la ventana. Al salir, camino con mi primo hacia la salida en un camino empedrado y él me dice que está vendiendo chance, que le haga un numerito, de paso me dice que él está haciendo un número de tres cifras, me dice ese número y luego me voy. Muchas gracias

JORGE, tu situación económica tiene preocupada a toda la familia (incluidos los seres queridos que ya fallecieron) tu tío no quiere que repitas los errores cometidos por él; tanto tú como tu primo deben superar las dificultades que ambos están afrontando en la actualidad, pero no debes desesperarte y mucho menos escuchar a tu primo y sus propuestas de ganar dinero fácil y rápidamente (eso nunca acaba bien). Solo debes actuar con honestidad.

ANDRÉS

Candy, por un lado, quiero felicitarte por el programa que tienes en Blu Radio, es excelente y nunca me lo pierdo. Por otro lado, quería hacerte una consulta: soñé que me veía frente a un espejo y la piel se me comenzaba a caer, como si fueran escamas de pescado; y entre más se me caían más me salían escamas ¿esto tiene algún sentido? ¿Es solo un sueño que debo pasar por alto o qué significado tendrá?

ANDRÉS, por complacer a tu familia y a las personas de tu entorno estás viviendo situaciones que no te gustan. Más aún, te hacen daño. Asumes responsabilidades económicas que no son tuyas. Por eso siempre estas alcanzado de dinero. Debes ponerle un alto a la situación porque cada día se tornará más complicada. No temas decirle a cada uno que asuma sus responsabilidades; por ese motivo no vas a perder su respeto y cariño.

SERGIO

Por favor dime ¿Qué sucede cuando sueño mucho dentro de cementerios o mirando ataúdes? Muchas gracias, Dios te bendiga.

SERGIO, los seres humanos no somos perfectos, solo Dios lo es. Aunque hayas cometido errores cuyo recuerdo te mortifica día a día, llegó hora de dejarlos enterrados en el pasado. No te flageles ni te recrimines a diario por el pasado. Eres demasiado duro contigo mismo y no mereces un castigo para sentirte mejor. Tu arrepentimiento y propósito de enmienda son las actitudes que Dios te tomará en cuenta.

MAIDA

Ayúdame por favor con mi sueño. Voy a un rancho viejo con mi mamá y veo en una cama a mi ex, pero está muerto, lloro y me pongo hablar afuera con mi ex cuñado y otros familiares de él, miro por la ventana a mi ex y él abre los ojos y me mira, se levanta de la cama, va hasta donde el papá de él y vuelve a acostarse, yo me trato de esconder, asustada, pero ellos me dicen que es normal, cada vez que hablo me busca con la mirada. La calle afuera es puro lodo, veo hacia la calle y pasa una moto con una señora y su hijo. Al niño lo tropiezan unos cables de la luz, yo lo ayudo y después miro hacia el cielo y pasa una moto con personas. Doña Candy todo eso es un solo sueño, lo que me angustia es lo de ver a mi ex como un muerto viviente. Ya anteriormente he tenido ese sueño pero en el otro sueño tenía los intestinos por fuera y su cabeza estaba recostada sobre mis piernas y me hablaba diciéndome que no me fuera.

MAIDA, el sufrimiento padecido durante el tiempo que conviviste con tu ex dejó muchas heridas en tu alma. A pesar de todo, todavía lo quieres. Hay momentos en los cuales deseas que regrese y otros en los que quieres que desaparezca de la faz de la tierra y le deseas toda clase de calamidades. Dios te pide que lo perdones. Todo ese resentimiento te está causando daño. Sigue tu vida y deja atrás el rencor. Así, cuando aceptes que él pertenece al pasado, sentirás que la vida es maravillosa.

MARIA

Candy, me disculparas pero yo sueño muchísimo, recuerdo muchos de mis sueños, como este: soñé comiendo una fruta parecida al arándano o agraz, una fruta pequeña y roja que no eran uvas, me gustó, lo disfruté, era agradable...

MARIA, qué bueno que después de una época de crisis y dificultades, las cosas empiecen a mejorar. Ahora debes darle gracias a Dios por enseñarte a cuidar y valorar lo bueno que viene en tu vida; disfrútalo, comienzas a cosechar los frutos de tu sacrificio.

WILLIAM

Buenas noches, tengo un hijo desaparecido desde octubre del 2012, ya casi cumple los tres años, siempre que sueño con él me muestra armas, el último sueño que tuve fue anoche, soñé que llegué a una casa y él estaba allí, hablamos y me mostró unas armas de fuego y me decía que eran muy modernas, eran armas cortas. Quisiera saber que significa si está vivo o muerto. Gracias.

WILLIAM, me gustaría tener más información sobre lo que recuerdas de los sueños con tu hijo; por ejemplo, ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo esta vestido? ¿Cuál es la expresión de su rostro? Sin embargo, el solo hecho de hablarte significa que está vivo y la presencia de las armas indica que puede estar formando parte de un grupo armado. Solo pídele a Dios que lo proteja y que decida volver a casa. En sus circunstancias siempre lo acechará el peligro.

JAVIER

Buenas noches Candy, escucho su programa y aplaudo esta idea innovadora de poner al servicio de las personas este DON que Dios te ha dado.

Mi sueño: "Estoy en una reunión en la que puedo ver a una persona amiga con la que trabajé por varios años, él y las demás personas están comiendo un plato que tiene peces de color azul, como sardinas, pero están vivas, no se mueven mucho pero lo hacen. Me invita a que yo lo haga, solo muerdo una y siento cómo se mueve, algo no muy agradable. Te agradezco me ayudes con esta interpretación ya que no la asocio con nada que me haya pasado recientemente.

JAVIER, al parecer ese amigo, en compañía de otras personas, puede proponerte un negocio. Debes pensarlo bien porque surgirán situaciones no muy agradables que tendrán implicaciones inclusive con la familia. Es tu decisión aceptar o rechazar esa propuesta.

YULIANA

Candy, espero que te encuentres muy bien. Mira lo que pasa es que tengo sueños con mi bisabuela que ya murió, en el sueño le pido por la salud de mi papito, hijo de ella. Ella siempre me dice que está con ellos. En el último sueño ella me dijo que se demoraba en volver porque tenía que ir al cielo y desde eso no sueño con ella. Gracias.

YULIANA, tu bisabuela siempre los protegió desde el otro plano. Ella cumplió con todos y le llegó la hora de decidir si regresa nuevamente a la familia en el cuerpo de un nuevo miembro o se queda definitivamente en el plano espiritual. Por eso te anunció su nueva partida y esa es la razón por la cual no has vuelto a soñar con ella.

VANE

Mi sueño es el siguiente: soñé que caminaba descalza, andaba cómoda y estaba en una casa muy elegante, el piso era de madera pulida y brillaba mucho, caminaba hacia una puerta y me dirigía a bajar unas gradas pero un perro negro se apareció y quise tocarlo pero me gruñó; al instante le silbé cariñosamente y movió la cola, me dejo acariciarlo; no bajé las gradas sino seguí caminando y el perro me lamia los pies; llegué a un mueble y me senté cómodamente. El perro se acostó a la par del mueble pero de lado, cuando lo mire de nuevo se transformaba en mi hijo de 7años y me desperté.

VANE, es bueno que disfrutes las cosas materiales pero eso no debe ser lo más importante en tu vida. Cuando se es madre, las prioridades cambian. Hasta ahora has podido manejar a tu hijo pero él comienza a crecer y a desarrollar su carácter. Por eso te sorprenderá cuando en ciertos momentos quiera imponer sus ideas. Todavía puedes manejarlo pero invierte con paciencia todo el tiempo que necesites para formarlo, cuidarlo y convertirlo en un buen ser humano.

DANIELA

Hola, tengo 18 años y desde pequeña tengo sueños muy raros pero hay algunos que no he podido olvidar y entre esos unos cuantos que siento una gran necesidad de saber que significan; hubo un sueño hace mucho tiempo que empezó normal y desperté, volví a dormir y el sueño continuó y volví a despertar pero al dormir otra vez el sueño continuó pero esta vez por algunas razones yo hablaba de que no sentía miedo del diablo y si venia yo lo podía enfrentar y en ese momento el vino y aunque no lo vi sé que me empezó a perseguir...este sueño aunque fue hace mucho tiempo ha quedado en mi memoria y quisiera saber qué significa, por esto me gustaría que me ayudara con mis dudas de este y otros sueños ya que soy un poco desconfiada. No había recurrido a nadie pero una amiga me habló sobre usted y al leer un poco de su biografía me sentí identificada con algunas cosas como cuando habla de que cuando era joven no decía sobre su don por miedo ya que me pasa algo similar y eso en parte me hizo sentir confianza, así que por favor le pido que me ayude ya que hay otros sueños que realmente quisiera saber que significan. Muchas gracias por su atención.

DANIELA, eres una jovencita que se preocupa por proceder bien y cuando cometes un error o dices alguna mentira a tus padres, te sientes mal. En tus sueños Dios te muestra en que te estas equivocando y las consecuencias. Por más que intentes no aceptar el mensaje, Él insistirá una y otra vez hasta que lo entiendas y aceptes. Por eso tus sueños parecen una película que se detiene al despertar y continúa al dormir. Eso cambiará cuando en el plano físico modifiques tu forma de comportarte.

ELIZABETH

Candy, estoy muy inquieta, mi abuela falleció el 16 junio y según el sacerdote está en el sueño de la paz. Estoy muy preocupada porque hemos soñado constantemente con ella reviviendo su velorio pero yo anoche me soñé que la vi y me abrazó, le vi la mirada triste y sentí el frío de su cuerpo aunque no muy fuerte, estoy muy angustiada porque ella me dijo que no podía pasar de donde la vi en el sueño, ayúdenos, queremos saber cómo está o que nos quiere decir mil gracias.

ELIZABETH, tu abuelita está triste por dos cosas; la primera, porque se dio cuenta que ya no tiene el cuerpo físico y por más que les hablaba y trataba que la vieran no lo consiguió. La segunda, porque ustedes no le responden y no comprenden que ella está muy bien donde se encuentra y siguen tristes y llorándola. Qué bueno que tu espíritu pudo ir al plano espiritual y abrazarla. Ella ya sabe que está en un plano distinto pero los seguirá guiando y protegiendo, a hablarle aunque no la vean físicamente. Por favor, sonrían nuevamente cuando piensen o hablen de ella.

ANDREA

Un amigo se me acerca llorando, me abraza y agacha la cabeza hacia mi pecho y ahí sigue llorando, lo abrazo, luego se va y lo veo irse con la cabeza hacia abajo. Este amigo hace 9 años no lo veo y él vive en otra ciudad, estamos retirados por muchos kilómetros,

ANDREA, con la tecnología actual no hay distancias, parece que tus ocupaciones no te permiten recordar que hay buenos amigos de los cuales uno no debe olvidarse. Este es un ciclo que repites cada vez que tu entorno cambia, solo prestas atención a los nuevos amigos.

DELTA

Buenas noches, tuve un sueño con una prima y vi debajo de la cama donde dormíamos, al correrla había un hueco de cemento, de ahí salió una culebra negra grande y luego una pequeña.

DELTA, los sueños revelan secretos y por mucho que intentes ocultar lo que está sucediendo, se va a saber. La situación no es tan grave como piensas (culebra grande), la vas a poder manejar (culebra pequeña). Lo que no podrás es continuar ocultándolo.

MARCELA

Hola Candy buenas tardes, yo sé que eres una persona muy ocupada pero por favor ayúdame a interpretar este sueño. Mi esposo se soñó que venia una avalancha y que corría y da la casualidad que yo me soñé lo mismo que venia una creciente y corríamos porque íbamos juntos, soñó que vomitaba gusanos por la boca, el últimamente ha tenido varios inconvenientes en el trabajo. Gracias Candy espero que me ayudes y despejes mis dudas gracias por leer ese mensaje

MARCELA, cuando una pareja tiene sueños parecidos es porque el mensaje es igual para ambos. La relación con tu esposo no está pasando por un buen momento y cada día se complica más. Él deberá contarte la verdad de lo que está sucediendo y, aunque sufras, tendrás que escucharlo y comprenderlo. A veces por un momento de placer se viven después muchas horas de dolor. Recuerda que para que una pareja funcione debe haber “respeto mutuo, confianza e igualdad”

ALEJANDRA

Buenas tardes. Quisiera saber el significado de mi sueño. En dos ocasiones he soñado con un río pero no tiene un comienzo, es como si viniera desde el final y pasa luego por encima de una especie de escaleras o gradas de madera pero sigue su curso normal de nuevo hacia donde desemboca, sin que se derrame o algo así. El agua es un poco turbia cuando pasa por la escalera pero al seguir el río hay una parte honda y rocosa que baja y al continuar hay una parte como construida a propósito y es tranquilo y muy recto y pasa por los rieles de una vía de tren pero cuando camino por ahí siento muy densa el agua y me quedo sin respiración y eso que solo me da a los tobillos.

ALEJANDRA, hasta ahora tu vida ha estado llena de inestabilidad, de momentos difíciles y otros buenos, pero no haces los cambios necesarios para terminar con esa montaña rusa. Solo tú puedes acabar con esa situación, no importa si debes comenzar de cero. Lo importante es que te sientas bien.

RICARDO

¿Qué significa soñar que un amigo muere?

RICARDO, el hecho de que tu amigo hiciera algo que te disgustó no significa que debas alejarte de él. En realidad lo que puede acabar es la amistad. Aclara la situación.