James Rodríguez, de luto por fallecimiento de integrante de su familia: su madre lo confirmó

La familia de James Rodríguez enfrenta un momento lleno de dolor, que se hizo público en las últimas horas, sin embargo, es lejos de las canchas. Si bien, el '10' colombiano no enfrenta su mejor momento futbolístico, entendiendo que apenas suma minutos en el Minnesota United, una pérdida cercana golpeó directamente a su familia.

Fue la madre de la figura del seleccionado colombiano, María del Pilar Rubio, quien compartió la triste noticia en sus redes sociales. En una corta publicación, confirmó la muerte de Aragan, su gato, un compañero que por años hizo parte del día a día y momentos importantes de la familia.



James Rodríguez de luto por pérdida en familia

El mensaje no pasó desapercibido. “Gracias por tanto amor, hoy me duele el corazón, mi bola de cuatro pelos Aragan”, escribió María del Pilar, dejando ver el impacto que dejó la partida de la mascota. Las imágenes que acompañan la publicación dejan ver al felino en varios espacios de la casa.

Aunque se trata de una pérdida que para muchos puede no significar mucho, el tono del mensaje evidencia una partida emocional muy importante. Para quienes siguen de cerca a la familia del jugador, esta es una pérdida muy dolorosa para su núcleo familiar.

Mensaje de la madre de James Rodríguez conmueve en redes

La reacción de los seguidores fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios de apoyo, con mensajes de fortaleza y palabras de cariño. Muchos aprovecharon para compartir experiencias similares, entendiendo el vínculo que se crea con las mascotas y el vacío que dejan cuando se van.

Ese respaldo también dejó ver la cercanía que tiene María del Pilar con su comunidad, que suele acompañarla en este tipo de momentos personales. Esta no es la primera vez que la familia enfrenta algo así, pues a finales de 2024, la madre de James Rodríguez dio a conocer que falleció su perro Coqui, otro episodio doloroso. Ahora la muerte de Aragan vuelve a despertar un sentimiento de duelo, que ha hecho público.