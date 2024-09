Joven pide a su madre encubrir su infidelidad y la respuesta sorprende; video es viral

Un video que muestra a un joven pidiendo a su madre encubrir su infidelidad ha causado sensación en las redes sociales . Sergio, el protagonista de esta historia, llamó a su madre para pedirle ayuda en ocultar una visita a su casa con una chica que había conocido recientemente en el gimnasio. Sin embargo, la reacción de la mujer no fue la que él esperaba.

En lo que parecía ser una broma para probar la reacción de su madre, Sergio le confesó que planeaba ir a casa acompañado de "Samantha", a lo que la madre respondió sorprendida y molesta. En el video, se puede escuchar cómo la madre inmediatamente pregunta por la novia oficial de Sergio, Gianna, y expresa su descontento con la situación.

“¿Y? ¿No vas a venir con Gi?”, cuestiona la madre, visiblemente enfadada. Sergio, intentando que su madre no le delatara, le pide que no diga nada. Esto provocó una furiosa reacción de la mujer, quien no dudó en establecer límites claros: “No, fíjate que no. Ya ahí sí te equivocaste conmigo... Aquí nadie entra, Sergio. ¡Aquí nadie entra!”.

La madre continuó su regaño, destacando su lealtad hacia Gianna: "No seas pelana, Gianna es primero antes que cualquier persona... No voy a solapar algo que está mal". Su firme postura sorprendió tanto a Sergio como a los millones de internautas que han visto el video, el cual acumula más de 2 millones de reproducciones, 180 mil ‘me gusta’ y ha sido compartido miles de veces.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, llenándose de comentarios que aplaudían la valentía y la sabiduría de la madre. Muchos usuarios han elogiado su capacidad para enseñar una lección de valores y lealtad a su hijo, dejando en claro que no toleraría comportamientos inadecuados, incluso si venían de su propio hijo.

"Aquí nadie entra", "No tendrá un hermano por ahí", "Vivan las suegras que le dan el lugar a su nuera", son algunos de los comentarios que se leen en el video.