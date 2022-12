Joven que no se cortó el pelo durante 15 años lo donó todo por una buena causa

Reynaldo Arroyo, un joven estadounidense que se dejó crecer el cabello durante más de 15 años y decidió donarlo por una buena causa, protagoniza una conmovedora historia viral que causa sensación en redes sociales de todo el mundo.

Arroyo, de 23 años, tuvo un sorprendente giro en la vida y decidió donar su larga cabellera a una fundación que elabora pelucas para niños con cáncer que reciben quimio o radioterapias.

La decisión del joven de deshacerse de su larga y frondosa melena obedeció a su intención de integrar el Ejército de Estados Unidos como soldado de infantería. El reglamento militar del país norteamericano instituye que un recluta no puede tener pelo que le tape las orejas, le cubra las cejas o alcance su cuello.

En un video revelado por el Batallón de Reclutamiento del Ejército de Salt Lake City, se aprecia la buena acción de Reynaldo Arroyo.

De acuerdo con el joven, la última vez que se había cortado el pelo fue cuando tenía solo 8 años de edad.

"Hoy he venido a cortarme el pelo. Me mudé desde California y me emociona mucho poder unirme al Ejército. Espero poder donarlo y que pequeñas niñas que no tienen puedan tenerlo”, dijo Arroyo.

El video del joven sacrificando su cabello tiene más de 20.000 reproducciones en Facebook.