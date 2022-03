"La descuarticé y la metí en un congelador": aterrador relato del asesino de actriz porno en Italia

El banquero Davide Fontana, capturado por el asesinato de la actriz porno Carol Maltesi, conocida en la industria como Charlotte Angie, confesó ante la justicia como mató a la mujer de 26 años.

El diario Corriere della Sera mostró apartes de la declaración de Fontana ante la Policía, que dan cuenta de detalles macabros de la actuación del hombre, como, por ejemplo, que ocultó el cadáver e incluso respondió por varios días los mensajes que llegaban al teléfono de la víctima.

En la declaración entregada a la Policía, el hombre contó que el asesinato ocurrió durante la grabación de una escena de sadomasoquismo, ya que los dos se dedicaban a grabar videos para OnlyFans.

"Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina", explicó el banquero.

Además, contó que duró más de media hora mirando el cadáver y salió de la casa. Al otro día regresó, compró un hacha y una sierra para descuartizarla, un trabajo que le llevó más de tres días, dado que la mujer tenía muchos tatuajes y debía desaparecerlos.

Posteriormente, compró, según su propio relato, un congelador en internet (que tardó tres días en llegar) para ocultar el cadáver, pero antes lo metió en unas bolsas negras y los puso encima de su cama.

Luego, a través de Airbnb, alquiló una casa de campo en Vararo, en provincia de Varese. La primera vez, reporta Il Corriere della Sera, fue en el carro de la víctima, luego regresó con el cadáver. En la zona de asados intentó quemar los restos con alcohol y gasolina, pero finalmente desistió. Limpió todo, empacó otra vez el cadáver, lo subió al carro y regresó a Rescaldina, la ciudad en la que ocurrió el asesinato. Metió el cuerpo despedazado en el congelador de nuevo y, como el celular de la actriz porno no dejaba de sonar, comenzó a responder los mensajes, a nombre de ella, y a afirmar que había decidido cambiar de vida; que quería estar sola.

Por un par de días actualizó el perfil de redes sociales de Charlotte Angie, pero luego cerró las cuentas. Ya exhausto y acorralado llevó el cadáver, o los pedazos del cuerpo, a las montañas de Borno, hasta que el pasado 20 de marzo un hombre que paseaba por la zona encontró una mano que salía de una de las bolsas.

Las pistas llevaron al banquero de 43 años, fue capturado y confeso el crimen, por el que podría, incluso, ser condenado a cadena perpetua. Carol era hija de un italiano y de una holandesa, tenía un hijo de 6 años.

