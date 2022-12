'La Gordita' Fabiola no puede de la tristeza por la partida de un ser querido

“Estoy doblada de tristeza”, contó la humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gordita’ Fabiola, al compartir con sus seguidores en redes sociales la triste noticia de la partida de su mascota llamada Uldarico.

“Cuando las tristezas se comparten, se hace más llevadero el dolor”, contó la humorista en un emotivo video.

“Anoche perdía a Uldarico, mi perrito. Doce años me acompañó”, agregó.

“Cómo me ha dolido. No me dio tiempo de asimilar nada”, prosiguió en su triste relato.

En el video, grabado en blanco y negro, ‘La Gordita’ narró los detalles de la enfermedad que aquejó a su querida mascota.

“Tenía un cáncer en el bazo”, detalló.

“Ay, qué dolor tengo, mi perrito”, dijo la artista en medio del llanto.

La tristeza de ‘La Gordita’ Fabiola ha generado solidaridad en redes sociales. Su video en Instagram obtuvo más de 4.616 comentarios, casi en su totalidad de cariño y aliento.