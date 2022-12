La gran oportunidad de mi vida apareció con el maestro Jairo Varela:Willy García

Willy García, reconocido cantante de salsa que se dio a conocer en los años 90, pasó por los micrófonos de En Blanco y Negro para hablar de su carrera musical, su gran paso por el Grupo Niche y manifestar el agradecimiento al maestro Jairo Varela, de quien asegura le dio la gran oportunidad de su vida.

“Por la disciplina, porque siempre fue un hombre con mucha visión, le dio un aporte muy grande a la salsa porque permitió que cobráramos lo justo por lo que hacíamos. Él nos regañaba si llegábamos con el pantalón arrugado, la camisa arrugada, siempre nos llamaba la atención y era una forma de que uno entendiera que la disciplina era lo primordial para alcanzar las metas”, expresa acerca de la importancia de haber trabajado con Jairo Varela.

En diálogo con Mabel Lara, García contó que estando en la Suprema Corte su director, Andrés Viáfara, lo presentó con el maestro Varela quien en principio lo contrató para ser corista, luego coreógrafo y finalmente lo presentó como la nueva voz del Grupo Niche.

“De un momento a otro resulté siendo el líder. De ocho canciones hice seis. Lo recuerdo con alegría por el legado que dejó. Algo de tristeza porque hubo cosas que él no se merecía y creo que fue una persona que a nosotros los afro nos dio identidad porque convirtiéndose en el líder de este género para nosotros era una oportunidad de que nos compararan o vieran que también podíamos. Me identifico con todas sus canciones, con toda su música y no me canso de repetir el agradecimiento por la oportunidad, por la confianza que me dio y que gracias a él hoy en muchos países conocen a Willy García como cantante”, manifestó.

Luego de nueve años con el grupo, Willy García decidió abrirse camino con la motivación de mostrar lo aprendido al lado del maestro, pero señala que en principio la razón para retirarse fue generada por un rumor de que contratarían un nuevo cantante. A través de una carta, el cantante le notificó su decisión a Varela y detrás de él también salió Javier Vásquez, otra de las grandes voces de Niche.

“Hay que acompañar a los demás en sus sueños pero pensar en los de uno también”, afirma García para argumentar cómo inició otro camino, primero en Son de Cali y luego como solista.

Hablando de su juventud, Willy sostuvo que “decidí hacer la salsa por cuestiones comerciales, porque mi entorno era más guapachosos pero sigo siendo un enamorado, un romántico y aplico las dos cosas”. Es como así promociona actualmente el sencillo ‘Dime qué hago ahora’, parte de su nuevo disco ‘Manejando los tiempos’.