La importancia de la formación de nuevas figuras de la música latina

El crecimiento de la música latina en los mercados internacionales ha estado acompañado por la aparición de nuevos artistas, productores e ingenieros que comienzan a ocupar espacios destacados dentro de la industria. Varios de esos nombres tienen relación con Art House, una plataforma de formación y desarrollo artístico fundada por el productor y compositor colombiano Julio Reyes Copello.

La iniciativa surgió con el objetivo de ofrecer espacios de preparación para artistas y profesionales de distintas áreas de la música, en un contexto donde la industria exige cada vez más conocimientos técnicos, creativos y de gestión. A lo largo de los últimos años, algunos de los participantes vinculados a este ecosistema han logrado reconocimiento en escenarios como los Latin Grammy y en publicaciones especializadas del sector musical.

De acuerdo con Reyes Copello, el proyecto busca complementar la formación artística tradicional con herramientas relacionadas con el funcionamiento de la industria. “Art House es la conexión que reduce la enorme brecha que existe entre la academia tradicional y la industria, la realidad”, señaló.

Ela Taubert // Foto: Universal Music

Artistas con reconocimiento internacional

Entre los casos más conocidos se encuentra Joaquina, quien obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023. Posteriormente fue incluida en la lista Future of Music 25 de Rolling Stone y recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy 2025 por su álbum Al Romper La Burbuja, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.



También figura Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024, cuyo trabajo ha recibido atención de medios especializados como Billboard. Parte de su producción musical ha contado con la participación de Kevin Aguirre, egresado del Abbey Road Institute, institución vinculada al ecosistema educativo impulsado por Art House.

Otra de las artistas relacionadas con la plataforma es Annasofia, quien ha sido nominada al Latin Grammy y recientemente apareció en la selección Future of Music 25 de Rolling Stone. Además, fue incluida por Billboard entre los artistas latinos con proyección para 2026.